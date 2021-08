Respalda AMLO plan de Samuel García para vacunar en EU

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:13 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el plan del Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien busca llevar a Texas a personas menores de 39 años para que se vacunen contra el Covid-19 sin necesidad de visa."Todo lo que signifique ayudar para enfrentar la pandemia, para que vacunemos a todos, para que se proteja el pueblo no debe ser obstáculo. Todas estas iniciativas nosotros las vemos con buenos ojos", comentó López Obrador.Ayer, ante la imposibilidad de que las empresas regias puedan importar vacunas contra el coronavirus, Samuel García reveló que la próxima semana llevará a personas menores de 39 años a vacunarse a Laredo, Texas, tras conseguir una donación de 16 mil 500 dosis.Aunque aún no tiene todos los detalles de lo que ha bautizado como "Caravanas de Vacunación", García dijo que en estos días se coordinará con algunas empresas para organizar la logística y poder contribuir a acelerar el proceso de inmunización.Este proyecto, agregó, contemplará a personas menores de 39 años, quienes no necesitarán visa para viajar y recibir la vacuna.Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que deben existir todas las facilidades para que quienes quieran vacunarse en el extranjero lo hagan."Debemos de dar todas las facilidades y el que tenga recursos y que pueda irse a vacunar al extranjero, y sea una actividad permitida y que se cuenta con el apoyo de los gobiernos fronterizos, pues puede hacerlo", agregó.