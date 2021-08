Retiran con protesta tapiales de Mítikah

05 min 00 seg

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El ruido de martillazos predominó la tarde de ayer en la calle Real de Mayorazgo, en el Pueblo de Xoco.Habitantes retiraron tapiales que había en cerca de 250 metros lineales de la calle con ayuda de martillos, mazos y a mano, debido a que restaban espacio para el paso de peatones y automóviles, en la Alcaldía Benito Juárez.En la semana, integrantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco habían hecho una convocatoria para hacer esa medida, pues argumentaron que las estructuras delimitaban áreas donde no se hacían trabajos desde hace varios meses.Además de que insistieron en que no han sido consultados debidamente sobre los trabajos que ya se realizan en Real de Mayorazgo, con motivo del complejo Mítikah.René Rivas, asesor jurídico de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, agregó que las obras interrumpen un paso cultural del pueblo."Es el rescate de un espacio público, el rescate de una calle, una calle que en ningún momento, de una forma certera les han preguntado si quieren cederla o no a los pobladores de Xoco."Esto es un rescate de su territorio y de su principal entrada al pueblo, ya que aquí inicia un corredor cultural que va desde el Metro Coyoacán hasta la Cineteca Nacional y el panteón de Xoco, atravesando por la capilla de San Sebastián", señaló Rivas en entrevista.Sin embargo, vio la posibilidad de que los vecinos puedan ser objeto de alguna consecuencia legal al haber retirado los tapiales, los cuales, aclaró, los dejaron a un lado de Centro Bancomer."Esperamos la represalia, ya hemos tenido actos de criminalización de la protesta, ya hubo un primer encierro en julio de nuestro compañero Álvaro."Creemos que van a seguir esos actos de intimidación en contra del activismo social porque, al parecer, el Gobierno está respondiendo sólo intereses privados de las empresas", consideró.Con anterioridad, Mítikah había asegurado que por dos años ha consultado a vecinos del Pueblo de Xoco para avanzar con obras de mitigación.Había señalado que los trabajos contemplan la ampliación de las vialidades, situación que incluye una donación a la Ciudad de México de más de 11 mil metros cuadrados para sumarlos a espacio público.Así como la sustitución de toda la infraestructura hidráulica en el Pueblo de Xoco y proyectos comunitarios, como la rehabilitación de calles y fachadas, la reconstrucción del centro de salud y mejoras al templo de San Sebastián Mártir.