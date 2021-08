Retoma colegio clases en línea por caso de Covid

Iván Sosa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un colegio en las Lomas de Chapultepec suspendió las clases presenciales a dos días de que iniciaron, debido a la detección de un caso positivo por Covid.El plantel había regresado a las aulas el lunes pasado bajo las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades, explicó Pablo Cuevas, padre de una de las alumnas y quien, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer el caso."Mi hija que está en Prepa fue presencialmente ayer y hoy al colegio, ya hoy nos avisaron que ya hubo contagio de Covid y que regresan a clases en línea. Dos días duró lo presencial y es un colegio que tomó todas las medidas posibles, con el regreso de la SEP va a ser un desastre", reportó Cuevas el miércoles, a través de la red social.Grupos reducidos y mayor ventilación fueron parte de los protocolos que se implementaron, indicó en entrevista."Citaron el lunes a las 7:30 de la mañana, para conocer a sus profesores, las medidas que deberían tomar, aislados en cada salón, sin juntarse, sólo 12 alumnos por salón, en salones abiertos, ventilados", comentó Cuevas.Adicionalmente, el transporte escolar había sido suspendido, por lo que las familias debían trasladar a los alumnos."El martes fuimos a recogerlos, no nos dijeron nada, todo indicaba que el miércoles volverían a ir; pero, por ahí de las 5 de la tarde, comenzaron a avisar que una niña había dado positivo y por esa situación las clases volverían a ser en línea", añadió el padre de familia.La estudiante contagiada se aplicó una prueba debido a los casos sospechosos registrados en su familia; tras dar positivo, se reportó el resultado a las autoridades de la escuela, que tomó la decisión de cancelar las sesiones presenciales."Preguntamos por qué las clases presenciales eran suspendidas en todo el colegio y no sólo en el salón con el caso confirmado."Nos indicaron que no querían hacer eso, porque al final del semestre iban a tener muy dispareja en conocimientos a esa generación", apuntó Cuevas.El colegio no ha determinado si el lunes 30 de agosto retomarán clases presenciales los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.