Revelan supuesto insulto a Embajadora

04 min 00 seg

Erika P. Bucio

Hora de publicación: 13:28 hrs.

El escritor Jorge F. Hernández habría llamado "viuda borracha" a la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, de acuerdo con el historiador Enrique Márquez, director ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la SRE.En una comida privada con amigos el 29 de junio en la Ciudad de México, el entonces Agregado Cultural habría hecho bromas e imitado a la diplomática, quien se enteró por un amigo cercano, ahora identificado como Bruno H. Piché, de acuerdo con un informe que Márquez presentó a la SRE y al que tuvo acceso Aristegui Noticias."Después de hacer bromas y de imitarla, él se expresaría de ella, diciendo que era una viuda borracha", se señala en el documento.En entrevista radiofónica con Aristegui este martes, el todavía Director de la Diplomacia Cultural -quien estará en el cargo hasta el 1 de septiembre- reiteró el contenido del informe."En esa comida, se hacen bromas muy duras en contra de la jefa de Hernández, de la Embajadora, y, por confesión directa de él conmigo, me entero de una situación tan penosa, porque la propia Embajadora lo interpela y lo reclama, porque ya se ha enterado del asunto", relató Márquez.En su narración de hechos del 3 de agosto, a la vuelta de sus vacaciones, Hernández comunicó a Márquez que la Embajadora lo había interpelado.Hernández habría pedido a Márquez su intervención ante ella para que lo protegiera y negara lo ocurrido en esa comida. Según su narración, por lo menos diez veces le confesó los hechos para invocar su protección.El escritor ha referido que en esa reunión estuvo presente un "advenedizo", ahora identificado públicamente como Piché, amigo cercano de la embajadora, quien lo amenazó a través de mensajes de WhatsApp, uno de ellos leído al aire por Aristegui."Espero que no tengas la magnífica idea, Jorgito, de hacer públicos estos Whatsapps, viejo lobo, tus burlas de la Oñate están On the record. That's on type. Tu dirás", le escribió Piché.De acuerdo con el relato de Márquez, Oñate y él mismo pidieron a Hernández que denunciara a su presunto agresor, sin que el escritor lo hiciera. Así transcurrieron 33 días, y el martes 3 de agosto la "situación se salió de control" y comenzó a salir información.Márquez asegura que habló con la Embajadora Oñate antes de consultar al Director General de Personal del Servicio Exterior, quien decidió suspender la comisión de Hernández en España.En esa llamada, la diplomática corroboró lo sucedido en esa comida, según su amigo, pero no quería verse involucrada en el manejo de la situación.Márquez alega que por esos días hubo señalamientos por maltrato y misoginia por parte del escritor de un grupo de mujeres.Hernández, removido de su cargo, ha negado que se haya referido en tales términos a su ex jefa y atribuyó su salida a la censura por un artículo en la prensa que era crítico de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, acerca de sus dichos sobre la lectura.Márquez sugirió que Hernández publicó ese artículo el 5 de agosto para utilizar la censura como pretexto de su despido. No obstante, relató que dos días antes de publicarlo el novelista recibió una "fuerte amenaza" de que se revelaría lo ocurrido."A mí nunca me hizo sentir ni saber o preguntar si era por el artículo que se le pedía la terminación, él sabe muy bien por qué se le pidió, está documentado", señaló Márquez, quien dejará el cargo el 1 de septiembre.La situación se volvió insostenible e iba en detrimento de la imagen de la Cancillería y de su titular, Marcelo Ebrard, y no sólo de la embajadora, aseguró Márquez.Se dio entonces la remoción de Hernández, el primer agregado cultural nombrado por esta Administración.Márquez aludió al ambiente de una sucesión presidencial adelantada. "Alteradas" las relaciones de México con España, el Gobierno de México vive un momento de tensión cotidiana con los medios y los intelectuales y un ambiente de "decadencia cultural" que dificulta el debate.