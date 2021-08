Rondan estafadores de vacunas a varios países

Jared S. Hopkins, Kim Mackrael y Giovanni Legorano / THE WALL STREET JOURNAL

Organizaciones criminales e individuos afirmando tener acceso a vacunas para el Covid-19 se han puesto en contacto con las autoridades de docenas de países con la esperanza de que firmen contratos ilegítimos por millones de dólares, revelan documentos y personas familiarizadas con los intentos.Los países cuyos gobiernos nacionales, regionales o tribales fueron contactados incluyen Holanda, Letonia, Francia, Israel, República Checa, Austria, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá y España, dijeron las personas enteradas.A algunos de los gobiernos se les ofrecieron vacunas de Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, Johnson & Johnson y AstraZeneca PLC, dicen las personas y copias de contratos ilegítimos y cartas de intención vistas por The Wall Street Journal. Algunos países negociaron contratos detallados, antes de cancelar las conversaciones y darse cuenta de que las ofertas eran una estafa, señalaron las fuentes.Francia no negocia directamente con los distribuidores de vacunas, sino que las obtiene a través de la Comisión Europea, declaró una vocero del Presidente Emmanuel Macron. Brasil no terminó comprando vacunas ofrecidas por terceros, dijo la oficina del Presidente Jair Bolsonaro, aunque confirmó que se celebraron conversaciones.Las ofertas de personas y empresas a dependencias públicas o a la cancillería austríaca que parecían ser serias resultaron ser dudosas y fueron remitidas a las autoridades, destacó un portavoz del Gobierno austriaco. Colombia recibió propuestas de proveedores que luego las abandonaron después de ser presionados por el Gobierno para demostrar que estaban trabajando con farmacéuticos, afirmó Germán Escobar, jefe del gabinete del Ministerio de Salud. Mientras tanto, Argentina solo firmó contratos directamente con los fabricantes de vacunas, afirmó un portavoz del Gobierno.Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EU han identificado entre 50 y 75 estafadores, empresas y corredores que buscan posibles gobiernos dispuestos a comprar, dijeron las personas. No se pudo determinar si alguna oferta ha tenido éxito, y se cree que la actividad está ocurriendo en países en desarrollo donde el suministro de la vacuna Covid-19 sigue siendo limitado, según las personas.El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU tiene más de una docena de investigaciones en curso de delitos relacionados con contratos de vacunas y está investigando el fraude de contratos de vacunas en EU y en el extranjero, reveló una portavoz.Interpol, la organización policial internacional, planea emitir una alerta en los próximos días a los gobiernos advirtiéndoles sobre posibles estafas, con la esperanza de reunir información para ayudar a las investigaciones en curso, dijo una portavoz.Los fabricantes de vacunas mencionaron que únicamente venden sus vacunas directamente a los gobiernos, por lo que no hay intermediarios con los que los funcionarios públicos deban trabajar.Pfizer, que desarrolló una vacuna con BioNTech, está al tanto de 86 ofertas fraudulentas a gobiernos en 45 países involucrando la inyección, dijo Lev Kubiak, jefe de seguridad de Pfizer. La compañía comparte información sobre fraudes obtenida de las fuerzas del orden y los gobiernos, así como de los fabricantes de vacunas rivales, indicó.Un portavoz de Johnson & Johnson apuntó a una declaración de abril en su sitio web que dice que está al tanto de campañas fraudulentas que ofrecen su vacuna a la venta, y reiteró que ninguna empresa privada está autorizada a vender o distribuir la inyección en nombre de la farmacéutica.Una portavoz de AstraZeneca declaró que no hay suministro, venta o distribución del sector privado de la vacuna de la empresa y que si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que sean falsificadas, por lo que deben rechazarse y notificarse a las autoridades sanitarias locales.Después de que inició la distribución de la vacuna Covid-19, grupos e individuos que falsamente afirmaban poseer o tener acceso a vacunas comenzaron a comunicarse con funcionarios de los gobiernos con ofertas falsas de dosis, dijeron personas familiarizadas con los esfuerzos.A fines de abril, el FBI envió un aviso a los proveedores y compañías de cuidados de la salud advirtiéndoles de los intentos de organizaciones criminales haciéndose pasar como fabricantes legítimos de vacunas e intermediarios externos que ofrecen las vacunas. El aviso dijo que estos delincuentes afirmaban conseguir millones de dosis y pedían que la mitad de la compra se pagara por adelantado vía transferencia bancaria a cuentas bancarias en el extranjero.La policía israelí investigó varios casos en los que estuvo involucrado el Ministerio de Salud del País, destacó Ronny Berkovitz, director de la división de control e inspección del Ministerio de Salud de Israel.En los Países Bajos, el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes confirmó que recibió ofertas fraudulentas, pero no las aceptó, y ha completado contratos a través de la Comisión Europea, señaló un vocero del Gobierno.La policía nacional de Canadá emitió un boletín en febrero advirtiendo que funcionarios de diferentes niveles del Gobierno en todo el país habían recibido ofertas no solicitadas de vacunas Covid-19 en venta.En Italia, los gobiernos regionales fueron los encargados de llevar a cabo las campañas de vacunación. En febrero, las autoridades de la región norteña de Emilia-Romagna dijeron haber recibido una cantidad de ofertas de personas y compañías que decían que podían importar millones de inyecciones de AstraZeneca. En el mismo mes, la región noreste de Veneto, donde se encuentra Venecia, indicó que recibió ofertas involucrando a la vacuna Pfizer-BioNTech, incluyendo una de 15 millones de dosis y otra de 12 millones de dosis.Varias cartas de intención enviadas a agencias gubernamentales en Argentina, Austria y otros países y vistas por el Journal muestran que las ofertas han variado desde un millón de dosis hasta al menos 20 millones de dosis.Según una carta vista por el Journal y enviada a una agencia gubernamental no identificada en marzo, a la dependencia le ofrecieron 20 millones de dosis de Pfizer-BioNTech por 751 millones de dólares, y la carta describía los pasos al aparente comprador y mencionaba una llamada telefónica con la persona a la que estaba dirigida la carta.Los fraudes de vacunas Covid-19 se han vuelto más sofisticados en comparación con los que se realizaban al inicio de la pandemia, cuando era más fácil identificar errores en contratos ilegítimos, aseveró Kubiak, de Pfizer.Los estafadores ahora están usando nombres de ejecutivos de compañías en contratos falsos y, en algunos casos, dicen que están trabajando con empresas legítimas en los campos de logística e importación y exportación, afirmó Kubiak.- James Marson contribuyó a este artículo.Edición del artículo original