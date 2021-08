Sabe Dinenno que tienen que dar más

Alejandra Benitez

Hora de publicación: 11:26 hrs.

Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas, dijo que van a dar más de lo que pusieron ante Puebla porque están conscientes de que los equipos se superan jornada a jornada, y afirmó que van a salir con la victoria ante Toluca."Somos conscientes de que estamos en un club gigante y lo tenemos que mostrar en la cancha. Confiamos que sea un 'click' de aquí en adelante, está en nosotros superarnos en el día a día, el equipo pone una energía impresionante todos los días", explicó el atacante en videoconferencia."Ese es nuestro desafío, tenemos que dar más de lo que somos ante Puebla para lograr el resultado porque los equipos se superan semana a semana".El "Comandante" mencionó que entiende a la perfección el sentimiento de los seguidores de Pumas, que se manifestaron el domingo pasado en el Estadio Olímpico, y explicó que en el grupo también hay frustración y las mismas ganas de sacar al equipo adelante."Uno agradece el apoyo y en este caso tuvo la libertad de manifestarse, bienvenido sea. Comprendo sus ganas de que ganemos, de estar en otra situación y son las mismas que tenemos nosotros, es difícil que la gente lo entienda así porque cree que el jugador está de paso y tiene una obligación contractual, pero tendría que estar en el vestidor para sentir frustración y la intensidad con la que se trabaja", apuntó.Dinenno dijo que en este momento piensan en metas a corto plazo y solo visualizan el encuentro del próximo domingo, además de que recalcó que tampoco segmentan a los rivales que vienen en fáciles o difíciles."No estamos en condiciones de alargar la visión más allá del domingo, que quede clero que el domingo vamos a ir ganar", subrayó.El delantero de Pumas reconoció que en muchas ocasiones el equipo podría tomar mejores decisiones para que sean determinantes y se logren más llegadas a gol."En muchos partidos nos ha pasado que tomados decisiones equivocadas, vamos a trabajar siempre con el énfasis, trabajamos semana a semana aunque parezca que no, quiero que se quede tranquilo todo el mundo, trabajamos bastante arduo en nuestros errores", dijo.Dinenno mencionó que está orgulloso por haber llegado a 100 goles a lo largo de su cartera, pero este logro personal quiere hacer que sirva para apoyar al equipo."Ha sido un esfuerzo muy grande y si me he destacado es por no claudicar y llegar a 100 goles fue hermoso, pero voy por más, para nosotros nuestra visión a corto plazo es llegar a Liguilla, tenemos Leagues Cup, queremos hacer lo mejor por la institución", recalcó.