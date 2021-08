Saborea Sánchez triunfo tras 6 años de trabajo

Sineli Santos

Hora de publicación: 18:26 hrs.

Acabamos de hacer historia carajo! Ganamos las 24 horas de Spa Francorchamps! 🇲🇽 el primer mexicano en lógralo!!!! Gracias @GrupoIndi por creer en mí incondicionalmente @mecanomx y las personas que están atrás de este proyecto! Gracias Annia! Gracias papas!! @Madpanda_Msport pic.twitter.com/EnSooXpRpS — Ricardo Sanchez GP (@RSanchezGP) August 1, 2021

El piloto mexican o Ricardo Sánchez ganó las 24 Horas de Spa Francorchamps tras intentarlo por seis años.A bordo del Mercedes Benz AMG GT3, el conductor del equipo Madpanda Motorsport lideró, junto a sus compañeros el argentino Ezequiel Perez Companc, el finlandés Patrick Kujala y el holandés Rik Breukers, 23 de las 24 horas que duraba la competencia."Desde que que cruzamos la meta, más bien en los últimos 20 minutos fue una carrera cardíaca. Llevo seis años corriendo y la verdad es que todos los años algo pasa. Una llanta ponchada, o algo, y es muy difícil concretar la victoria y cuando cruzamos la meta hubo lágrimas, sentimientos encontrados, descargas muchísima energía porque fue algo que siempre soñé."Tuvimos que hacer la carrera perfecta en cuanto a estrategia, no tener errores, sobretodo en la mañana, al otro día, cometes muchos errores porque estás cansado, deshidratado, y nos estuvimos turnando un poco más con los otros pilotos. Manejamos la ansiedad competitiva de hora por hora, giro por giro y lo increíble fue que fuimos líderes durante 23 horas y hasta los últimos minutos estuvimos peleando por el primer lugar", explicó a Cancha el volante de Grupo Indi.Sánchez tuvo que cambiar de lugar de residencia y adecuar su entrenamiento físico y mental para acercarse a su objetivo de conseguir una victoria más en la categoría GT3."Hace dos meses me mudé a Austria, yo estaba viviendo en Inglaterra, y aquí en Austria hay muchas montañas y cambié mi entrenamiento a correr en la montaña, correr hacia arriba con altitud y en terreno plano, eso me dio mucha fuerza en las piernas, también hice mucho cardio y eso fue lo que cambié para poder llegar ahí."En lo metal tengo un psicólogo deportivo que me ayuda a enfrentar este tipo de cosas, y mejoramos la parte mental. Toda la semana habíamos un cita y una lista de cosas que yo puedo controlar, me enfoqué en esas cosas y llegar mejor preparado", puntualizó Sánchez, quien ahora buscará subir a lo más alto del podio en las 24 Horas de Daytona y las 24 Horas de Le Mans.@SSantosCANCHA