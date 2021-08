Saca FGE-Guanajuato cuerpo de funeral tras olvidar autopsia

01 min 30 seg

César Martínez

Hora de publicación: 17:54 hrs.

Agentes de la Fiscalía de Guanajuato interrumpieron el velorio de un joven motociclistaen Irapuatopara llevarse el cuerpo, pues olvidaron realizarle la autopsia de ley.El joven Luis Fernando, de tan sólo 22 años de edad, murió en el quirófano tras sufrir un aparatoso accidente a bordo de su moto en la Colonia Plan Guanajuato, de Irapuato.Su familia ya había comenzado a velarlo en su domicilio la tarde del lunes, sin embargo elementos de la Fiscalía del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al lugar.De acuerdo con medios locales, el padre de la víctima, José Manuel, dijo que al lugar llegaron ocho agentes, quienes le explicaron que tenían que llevarse el cuerpo de su hijo porque no le habían realizado la necropsia de ley."Me dicen que el certificado (del IMSS) no sirve porque como mi hijo tuvo un accidente y quien debió haber hecho esa cosa (la necropsia) debió de haber sido el Semefo, no el Seguro", indicó el señor.En la casa de Luis Fernando ya había familiares y amigos despidiendo al joven, y la familia tenía todo listo para una misa de cuerpo presente, cuando los agentes se llevaron el cadáver.