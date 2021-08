Sacude terremoto de 7.2 a Haití

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió a Haití la mañana del sábado, hacia las 8:30 horas locales (12:30 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que dejó daños materiales y varias víctimas.El director de Protección Civil del país, Jerry Chandler, confirmó que habría varios muertos."Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto", dijo Chandler, al precisar que el Primer Ministro, Ariel Henry, estaba de camino al centro nacional de operaciones de emergencia, en Puerto Príncipe.El temblor se sintió en todo el Caribe, por lo que se registran daños materiales en las ciudades de Jérémie y Los Cayos, según imágenes difundidas, así como en la península suroccidental de la isla La Española, que comparte con República Dominicana.El país se está recuperando aún de un terremoto de magnitud 7 cerca de la capital hace 11 años que mató a decenas -si no cientos de miles- de personas, y destruyó muchos edificios, dejando a muchas personas sin hogar."Todos tienen mucho miedo. Hacía años que no había un terremoto tan grande", dijo Daniel Ross, residente en la ciudad de Guantánamo, en el este de Cuba, agregando que su casa se mantuvo firme pero los muebles temblaron.El Sistema de Alerta de Tsunami de Estados Unidos indicó que no había advertencia de maremoto después del temblor.