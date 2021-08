San Cadilla

GUARDEN SUS ABONOS...



La neta es que compadezco a mis amigos que le van a Pumas porque todo indica que muy pronto serán EL ÚNICO equipo que juegue como local a puertas cerradas en el Torneo Grita México A21.



Todos los que se emocionaron desempolvando sus abonos previo al arranque del certamen cuando el Club Universidad incluso les dio la bienvenida de vuelta y luego se quedaron con un palmo de narices cuando el semáforo epidemiológico se fue a naranja y echaron para atrás la reapertura, harían bien en volver a guardar muy bien sus plásticos porque, me duele decírselos, no los van a usar en un bueeen rato.



Todo tiene que ver con lo que les conté hace ya varias semanas y que está relacionado más con la UNAM que con los Pumas.



La semana pasada, el rector Enrique Graue lo dijo "recio y quedito para que todos entendieran": las clases presenciales se reanudarán solo cuando el semáforo cumpla tres semanas seguidas en verde y eso, por supuesto, aplica al Estadio Olímpico Universitario porque la UNAM así lo entiende.



Con todo y que el Estadio Azteca lleva varias semanas abierto estando en la misma alcaldía que la casa de Pumas, la Universidad tiene sus propios criterios que no tienen tanto que ver con el billete, sino con la ciencia y el sentido común. A la UNAM le importa un sorbete que América y Cruz Azul ya hasta barristas hayan dejado entrar, pues su alarma está en la forma en que la tercera ola de Covid-19 está atacando a la población joven y ante el peligro que podría correr la comunidad universitaria, pues prefieren mantener la calma, evitar aglomeraciones y pues "de pilón" se cargan a toda la banda que le va al equipo de futbol, que aunque nunca haya pisado un aula de la Máxima Casa de Estudios, sí pone sus posaderas en el cemento del estadio, que es parte de la UNAM y eso lo hace entrar en el paquete.



Así que ya valió gorro la seguidilla de 2 partidos como locales, pues las puertas se quedarán cerradas este domingo ante San Luis y el 14 de agosto ante Gallos. Bueno, yo creo que ni siquiera la librarán para el 22 de agosto ante Puebla.



Mejor récenle para que el virus le baje dos rayitas a su agresividad y CU abra para el 12 de septiembre que vienen las gloriosas Chivas.



Aunque para ser bien honestos, ¿a qué quieren regresar? Pumas juega del nabo y no le mete gol ni al Arco del Triunfo.







CEPILLADÍSIMO



Ojalá que los promotores, amigos y demás familiares que le llenaron la cabeza de humo al joven delantero del Santos Laguna, Santiago Muñoz, se muevan a la brevedad para que le hagan realidad su sueño de irse a jugar fuera de México, porque les cuento que el aspirante a goleador está cepilladísimo de los Guerreros.



En el primer equipo ya no figura, es más, ya ni entrena con ellos. Pero esto no es lo peor, pues con la Sub 20 ya van dos jornadas y ni a la banca lo sacan, ¡pum!



Me contaron que el presidente del equipo, Dante Elizalde, ya recibió una propuesta, pero seguro no es buena para ambas partes, porque los promotores de este muchacho deben recordar que el club invirtió un buen dinero en el jugador y no se puede ir regalado o a préstamo.



Nomás le aviso al entorno de Muñoz que Santos, por canteranos no para, ya apareció Jordan Carrillo, de 19 años, como titular y en un par de semanas vuelve Eduardo "Mudo" Aguirre de los Juegos Olímpicos, así que el cuadro lagunero ni sufre ni se acongoja por la falta de un delantero como Muñoz.



Así que ojalá y que los grandes promotores que tiene mi buen Santi le encuentren pronto lugar en el Real Madrid, como le prometieron, porque si no, va a estar fuera de acción mucho, pero muuucho rato.







APOYO DE HERMANOS



Cruz Azul es una familia y si no me creen, les cuento lo que hicieron los jugadores tras el empate 1-1 con Santos, el domingo en el Corona.



Rodrigo Huescas, de 17 años, debutó apenas en la Fecha 1 del Torneo Grita México A21 y para el cotejo ante los Guerreros, Juan Reynoso volvió a echar mano de él.



Lo malo fue que, tras ingresar al 75', Huescas cometió 6 minutos después el penalti con el que Santos emparejó.



Me contaron que el juvenil, campeón de goleo con la Sub 15 celeste, andaba hecho trizas, pues fue una pena máxima bastante inocente. Pero apenas terminó el encuentro, más de uno se acercó para darle ánimo y, en el vestidor, el respaldo fue unánime de los hombres de experiencia, más allá de que se haya escapado la primera victoria.



Dicen que Huescas se quedó con la lección y ya no volvió tan achicopalado a entrenar, dejando en claro que en el Cruz Azul campeón están más unidos que nunca.





