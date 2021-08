Saturan por Covid hospitales infantiles

Natalia Vitela

'Son más, pero menos graves'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al menos dos hospitales pediátricos y tres maternos-infantiles de la Red IRAG reportan saturación en áreas Covid, con una ocupación en camas generales de 70 por ciento, además de que otros seis se encuentran en alerta debido a que reportan una ocupación a la mitad o superior.El hospital de la Niñez Oaxaqueña, con lleno total y el Hospital Pediátrico de la Villa, con ocupación de 86 por ciento, así como el Hospital Materno Celaya, la Unidad Materno Infantil de Puebla y el Hospital Materno Perinatal en el Edomex, reportan ocupación superior a los límites de atención segura, es decir, mayores a 70 por ciento.El Hospital Infantil de México "Federico Gómez", aunque no está incluido en la RED Irag, cuenta con una área de atención Covid que tiene una capacidad de 10 camas generales y 10 camas para intubación destinadas a pacientes con coronavirus.Hasta ayer, el nosocomio reportó 14 hospitalizaciones, es decir, 70 por ciento de ocupación del área, pero negó que enfrente una saturación hospitalaria.A través de una ficha informativa reportó que cuenta con disponibilidad para recibir a menores de edad en caso de requerir atención médica por síntomas de Covid.Aunque no se trata de una ola de contagio en niños y adolescentes, sí se observan más casos y eso es preocupante, señaló el infectólogo pediatra Omar Enríquez.De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la primer semana de enero, con más de mil 700 casos positivos a Covid-19 en niños, niñas y adolescentes, había sido la que más contagios había concentrado, sin embargo, la cifra se superó la primer semana de agosto, cuando se contabilizaron mil 801 casos.Hasta el 8 de agosto, en el País se han reportado 60 mil 928 contagios en menores de edad y 613 decesos.Enríquez, integrante del movimiento YoSoy17, advierte que la mitad de los niños con Covid-19 es asintomático; otros presentan un cuadro leve y alrededor de 3 por ciento registra una enfermedad moderada o grave y requiere hospitalización.Sin embargo, enfatizó, los niños no deberían enfermarse ni morir, sobre todo porque no tienen las comorbilidades que presentan los adultos."No es una ola de niños y adolescentes, pero que hay más casos y eso nos preocupa; claro que hay muertes en niños y eso nos preocupa porque los niños no deberían morir; cualquier muerte de un niño es grave definitivamente", consideró.Incluso hay casos de niños con Covid-19 que desarrollan un síndrome denominado inflamatorio multisistémico, alertó el especialista.Indicó que este síndrome se asocia con el haber padecido Covid-19 y es una reacción inflamatoria exagerada como respuesta a virus.El infectólogo pediatra detalló que inicialmente quienes más enfermaban y lo hacían gravemente y llegaban al hospital eran los adultos mayores, por eso se inició en ellos la estrategia de vacunación."Ahora son los más jóvenes los que se están enfermando, pero que la variante Delta tenga una afinidad por la infancia y la adolescencia, no", indicó.Una enfermera del Hospital Pediátrico La Villa, que reporta saturación en su área Covid-19, señaló que en esta última ola se está presentando un mayor número de contagios, aunque menos graves."Ahorita contamos con dos salas Covid. Una ya está llena; la otra se habilitó el fin de semana y ya hay un paciente. Se contagian más rápido. En cuanto va empeorando se habilita otra sala, y otra sala, y así hasta que el hospital es totalmente Covid"."No ha habido estados críticos mayores. Se llegan a diagnosticar, se ubican, son más, pero (la mayoría) no requieren hospitalización", detalló.Aún así, este hospital cuenta sólo con tres camas Covid disponibles aseguró otra trabajadora del hospital quien prefirió omitir su nombre.De acuerdo con la empleada, el hospital habilitó hasta ahora 10 espacios.Confirmó que ninguno de los pacientes infantiles ha requerido de intubación y, hasta el momento, el hospital es híbrido, sin embargo, estimó, se están presentando un mayor número de casos y cuando esto ocurre se deja de atender otros padecimientos.Ayer, sin embargo, pudieron atender a la nieta de Marisol quien llegó con un fuerte dolor de estómago al Pediátrico La Villa, así que aunque a la abuela le advirtieron que había "muchos" pacientes con Covid y le preguntaron: "¿aún así se animan a entrar?", no dudó en que su nieta fuera atendida."Nos dijeron que nos podíamos ir a Peralvillo, a Aragón, porque ahí no hay pacientes con Covid, pero la niña traía mucho dolor", indicó Marisol.Su nieta de 4 años sería sometida a estudios y la abuela confió en que los pacientes Covid estén aislados.