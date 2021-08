Saúl Huerta podría ser procesado hoy.-abogados

01 min 00 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 13:57 hrs.

La defensa del diputado separado, Saúl Huerta, podría no pedir la duplicidad del término, lo que daría paso a su posible vinculación a proceso, según sus abogados Wilfrido y Rafael Castillo previo a ingresar a la audiencia inicial de su cliente.Dijeron que dependerá del desarrollo de la audiencia que decidirán si piden la duplicidad del término para que les den un total de 144 horas y continúe la audiencia otro día.Informaron que no presentarán pruebas debido a que esas las dejarán como una estrategia para la etapa de juicio oral.Indicó que la seguridad debe correr a cargo de las instituciones que estarán a cargo de Huerta Corona.Por su parte, el abogado de un menor que lo acusó de violación, Teófilo Benítez, dijo que hasta que no haya una sentencia no se puede decir aún que hay justicia.