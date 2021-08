Se asocia con dueños y 'revive' edificios

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los dueños de edificios vacíos se están convirtiendo en socios estratégicos de Sach, una empresa enfocada en centros de negocios y de coworking en el País.Esta empresa mexicana arrienda esos espacios bajo esquemas flexibles, atacando la alta desocupación, lo que ya le permitió abrir dos espacios de oficinas, de acuerdo con Cati Cerda, directora general adjunta de la empresa.Lo que hace Sach es convertirse en el único inquilino del propietario del edificio y, posteriormente, da contratos de servicios a quienes busquen un espacio de oficinas."Al ingresarlo a nuestra red, logramos levantarlos en tiempo récord, porque ahora con la pandemia hay una vacancia histórica. Nosotros le rentamos y ya corre por nuestra cuenta a su vez rentarlos a otros con lo que (el dueño) ya no se preocupa de ver quién se los renta", comentó.En la Ciudad de México, del total de oficinas Clase A, el 23 por ciento estaban desocupadas, la cifra más elevada desde 2006, según JLL México.Cerda explicó que la empresa tiene un soporte de ventas, marketing y de trabajadores que le permite atraer a nuevos inquilinos, especialmente pequeñas medianas empresas con contratos flexibles.Sach ofrece flexibilidad no sólo en plazos de renta, que pueden ser hasta por horas, también facilita ocupar determinados metros cuadrados, reducirlos o aumentarlos, entre otros.Al cierre de 2021 estima asociarse con cinco propietarios más.Cerda recordó que en plena pandemia hizo un convenio con el propietario de un edificio en la zona sur de Satélite que estaba vacío y actualmente ya está al 86 por ciento."El lugar estaba totalmente equipado, pero vacío casi, lo tomamos en agosto en plena pandemia y vimos oportunidad porque la demanda está cambiando, ahora la gente quiere contratos flexibles porque no sabe cómo volveremos a oficinas", declaró sobre el edificio de Satélite.Por el manejo y operación de cada proyecto, la compañía obtiene una ganancia bajo el esquema acordado con el propietario de las oficinas, que puede ser una cuota fija por gestión, renta tradicional con renta mínima o un esquema variable con base en las ganancias, agregó.