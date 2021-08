Se disparan reclamos contra bancos por fraudes virtuales

02 min 00 seg

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 12:25 hrs.

Las reclamaciones de los adultos mayores contra los bancos por fraudes virtuales se dispararon 135.6 por ciento de enero a julio de este año respecto de lo registrado en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.En enero-julio de 2019, el número de quejas de los adultos mayores contra los bancos por posible fraude virtual fue de mil 735, y para el mismo periodo de este 2021 aumentó a 4 mil 087 asuntos, reportó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Los productos bancarios con mayor reclamo de fraude, sobre todo por vía telefónica, son la tarjeta de débito, de crédito y la banca móvil por consumos o cargos no reconocidos en cuenta de nómina y ahorro, transferencias electrónicas y disposiciones de efectivo en cajero no reconocidos, así como la solicitud de cancelación de un producto o servicio no atendida o no aplicada por los bancos, detalló Óscar Rosado, presidente de Condusef.El consumo no reconocido abarca el 40.6 por ciento, los cargos no reconocidos en las cuentas un 8.6 por ciento y las transferencias electrónicas no reconocidas el 8.1 por ciento."Tuvimos un disparo de este tipo de mecanismos de defraudación a adultos mayores, y a la población en general también", comentó en conferencia para presentar el Decágolo para Mejorar la Atención y Servicio a Personas Adultas Mayores Usuarias de la Banca Múltiple.Los adultos mayores, que son hombres y mujeres mayores de 60 años, ha sido el segmento de población más vulnerable a los fraudes tradicionales y virtuales durante la pandemia, y además no son atendidos con la calidad y oportunidad debida, expuso Luis Fabre, vicepresidente técnico de la Condusef.La Condusef firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para mejorar la atención y servicio de los bancos hacia las personas adultas mayores del País denominado Decágolo para Mejorar la Atención y Servicio a Personas Adultas Mayores usuarias de la Banca Múltiple.La adhesión de los bancos a este Decágolo será voluntaria y quien lo haga tendrá un distintivo para comunicar que cumple con todos los puntos del acuerdo.Daniel Becker, presidente de la ABM, dijo que robustecerán las campañas para prevenir los fraudes entre los usuarios de los bancos.