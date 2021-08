Se mide Pumas a Necaxa y a un ex canterano borrado

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Si Idekel Domínguez, uno de los canteranos de Pumas borrados del Pedregal, desea cobrar venganza, esta noche tiene la mesa puesta para ello.El lateral derecho del Necaxa se mide con su ex equipo por la jornada 5 del torneo Grita México A 21, duelo en el que los Rayos buscan hilvanar triunfos y de paso agravar la crisis auriazul.Pumas llega al compromiso con la misión de romper una racha de 7 partidos sin victoria en la Liga MX y para su fortuna lo buscará en el patio en el que logró su más reciente conquista, pues la última vez que los felinos ganaron en el circuito local fue ante los Rayos en Aguascalientes, por la Fecha 14 del Guardianes 2021.Además de la falta de gol, Andrés Lillini tendrá que lidiar con la ausencia del central Ricardo Galindo, el sustituto de Johan Vásquez, quien no fue convocado por una lesión muscular.Necaxa vs. PumasEstadio: Victoria21:00 h / TV: Azteca 7 y TUDN