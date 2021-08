Se multiplican mensajes para Lionel Messi

12:24 hrs.

Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el @fcbarcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. pic.twitter.com/gjoEcOnOZA — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021 Demasiado triste. https://t.co/CKcNGWEv4h — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) August 8, 2021 Deseo lo mejor para ti Messi, y para tu familia. Siempre tendrás las puertas del Barça abiertas. ¡Gracias por todo, Leo! pic.twitter.com/WyEZ2iTQmz — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 8, 2021 Convivimos 14 años, compartimos momentos mágicos y otros jodidos, pero siempre nos mantuvimos juntos.



Imaginar el club sin ti o poder verte en el Camp Nou con otra camiseta, se hace difícil.



Deseo que tú y los tuyos estéis bien.



Mucha suerte, Leo. Fue un placer jugar juntos ❤️ pic.twitter.com/6pPQB3aHZ0 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 7, 2021

Antiguos y actuales jugadores del FC Barcelona multiplicaron los homenajes a Leo Messi este domingo, después del emocionado adiós del astro argentino de su club de toda la vida.Otra leyenda del Barsa, Andrés Iniesta, cuádruple campeón de la Liga de Campeones junto a Messi recordó sus años juntos: "Convivimos 14 años, compartimos momentos mágicos y otros jodidos, pero siempre nos mantuvimos juntos. Imaginar el club sin ti o poder verte en el Camp Nou con otra camiseta, se hace difícil".El actual entrenador culé, el neerlandés Ronald Koeman, tuiteó por su parte: "Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el @fcbarcelona . Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo"."Muy triste por ver a un Lionel Messi muy emocionado decir adiós al FC Barcelona", tuiteó el antiguo delantero inglés Gary Lineker, quien disputó tres temporadas como jugador azulgrana entre 1986 y 1989."Ningún jugador en la historia de este deporte ha dado tanta felicidad, tantos momentos inolvidables, tanto éxito a un club", añadió Lineker."Cuando era niño, me encantaba mirar todos los partidos con mi hermano en la televisión en nuestra habitación", escribió el internacional neerlandés Frenkie De Jong, ya ex compañero de Lionel Messi."Cuando llegué aquí hace dos años, descubrí en ti a una persona increíble. Fue fantástico jugar junto al mejor jugador de la historia", confesó.El propio presidente del Barcelona Joan Laporta, también le tributó unas palabras en Twitter."Deseo lo mejor para ti Messi, y para tu familia. Siempre tendrás las puertas del Barsa abiertas. ¡Gracias por todo, Leo!"