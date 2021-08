Se perderá Solari duelo ante Xolos

Debido a un malestar general, Santiago Solari no estará en la banca del América ante Xolos. Foto: Mexsport

Deseo mucha suerte al @ClubAmerica en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica. — emilio azcarraga (@eazcarraga) August 22, 2021

El técnico del América Santiago Solari no estaría en la banca para el duelo ante Xolos, tras haber presentado molestias físicas leves.El presidente del club, Emilio Azcárraga, le deseó pronta recuperación al técnico argentino, que llegó a la Jornada 6 del Grita México A 21 con el liderato bajo el brazo, pero que podría no saltar al campo del Estadio Azteca tras presentar un malestar general que requirió atención médica."Deseo mucha suerte al Club América en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica", expuso el directivo.En tanto, Emilio Azcárraga informó que los rumores que surgieron en los últimos días sobre el interés por adquirir al club Anderlecht de Bélgica, eran noticias falsas."Por cierto, no tengo ningún interés en participar en el futbol de Bélgica 'fake news'", abundó.