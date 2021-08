Se permitió Yalitza explorar el cine nacional en streaming

04 min 00 seg

Omar Cabrera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Durante la pandemia, Yalitza Aparicio , como mucha gente, encontró en las plataformas streaming una gran posibilidad de entretenimiento, al tiempo que descubría nuevos rostros, lugares e historias en el cine mexicano.Y como ella, 4 de cada 10 usuarios de Netflix en todo el mundo vieron un filme nacional en los últimos cinco años, según un informe que dio a conocer la compañía."Me he acercado a las plataformas, sobre todo con la pandemia, es una forma más fácil de estar cerca del cine, es una forma muy padre para descubrir cosas nuevas, para ir aprendiendo, son muchas plataformas. Lo que más me encanta es cuando las películas que ya no están en taquilla las puedes encontrar en plataforma, es maravilloso."Me ha permitido descubrir cine mexicano. A diferencia de lo que yo pensaba, hay muchos rostros diferentes en la pantalla que te pueden impactar, por supuesto que hay mucho talento con características diferentes y esta plataforma le da la oportunidad de tener esa visibilidad mundial. Qué increíble que se dé esta oportunidad de mostrar la diversidad, que no solamente existe en México, sino de otros países", dijo la actriz de Roma en entrevista por videollamada.La oaxaqueña destacó que entre los trabajos que ha gozado en streaming están la serie, sobre la masacre del narco en el pueblo de Allende, y la película Ya No Estoy Aquí , que cuenta la vida de un amante de la cumbia colombiana en Monterrey."Una de las historias que me sorprendió es, pude conocer a Daniel (García) y me di cuenta que es una persona increíble, un actor talentoso. Es de admirarse, me sorprende que se muestre este otro lado de México, igual la serie, que son muchos rostros que realmente ves en tu contexto, a diferencia de otras películas."Es maravilloso darte cuenta que lo único que faltaba era esta visibilidad y que las personas lo crean, que tengan esta química con el público para poder ser admirados", subrayó la oriunda de Tlaxiaco.Según la encuesta realizada por Netflix entre sus usuarios, en los últimos cinco años el tiempo que han pasado viendo cine mexicano creció cerca del 35 por ciento.La propia Aparicio explicó que su contacto con el cine mexicano antes del boom deera limitado. Recuerda sólo filmes como(1947) y eso, dijo, más por las canciones que por los personajes."Antes era de las que pensaba que el cine no te dejaba nada. Yo mejor te recomendaba leer un libro."Hoy en día mi perspectiva sobre el cine ha cambiado, sé que sí contribuye a muchas cosas, hay una diversidad, hay muchas cosas que están cambiando, empiezo a esforzarme más, ya llevo tres o cuatro años descubriendo el cine, todo lo que hay, ha sido todo un proceso para poder comprender nuestro cine".Aparicio, segunda mexicana nominada al Óscar a Mejor Actriz, acaba de participar en, bajo la dirección de Luis Mandoki."Me fue maravilloso, me agrada hacer diferentes roles, nunca he estado cerrada a aprender de las personas o cosas nuevas. En esta nueva película el protagonista es una persona maravillosa de quien aprendí demasiado, cada proyecto en los que he estado siempre es algo que me encanta porque vas descubriendo"."Para mí fue maravillosa toda la experiencia que tuve con, porque es sabido por muchos que el cine a veces es complicado que llegue a puntos remotos, pero con estas plataformas es maravilloso porque nunca te lo habías imaginado, por lo tanto es una herramienta de inspiración ver estas películas a través de esta plataforma", compartió Aparicio.Los nuevos proyectos nacionales también se han visto beneficiados en la taquilla, pues 11 filmes, entre ellos la aclamada, han permanecido 24 semanas en el top 10.