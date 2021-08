Se queda Venezuela sin DT por falta de pagos

El seleccionador de Venezuela, el portugués Jose Peseiro , rescinidió su contrato tras atrasos en su pago, a pocos días de una triple fecha de la eliminatoria mundialista que comienza con un partido ante Argentina, informó este viernes la federación local."El día de ayer (jueves) recibimos una carta por parte del director técnico rescindiendo su contrato", indicó el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez."Hablamos con él en la noche, le hicimos entender y explicar que para nosotros era bastante difícil entender esa postura... afrontarla porque tenemos una triple fecha" en el clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar frente Argentina, el 2 de septiembre en casa, y ante Perú y Paraguay, el 5 y 9 de visitante.Peseiro tomó en febrero de 2020 el lugar de Rafael Dudamel, que renunció tras problemas con la dirigencia de la FVF. Poco después se desató la pandemia de covid-19 que forzó un confinamiento.Al frente de la Vinotino, sumó una victoria, seis derrotas y tres empates.Aún no se ha anunciado el nombre de su reemplazante.El monto de su contrato no se hizo público, pero según Giménez "se le debe nada más y nada menos que un año". "No ha cobrado casi nada de su gestión", aseguró.Su contrato "dice que él solamente puede recibir dinero en sus cuentas en euros proveniente de la FVF", siguió Giménez. "Nosotros, la cuenta en euros todavía no la tenemos restablecida, porque todo el proceso de sacar las firmas anteriores, todo el proceso del tema del difunto (presidente) Jesús Berardinelli en el registro de firmas, todo eso ha sido un proceso largo, que nos ha costado..."."Él está al tanto de que no es una responsabilidad de nosotros, pero nos toca asumirlo", añadió. "El día de ayer, después de que hablamos con él un rato, nos pidió un tiempo para analizarlo, para hablarlo con su cuerpo técnico y sus allegados, y nos informaba. Hoy a las 8 y 30 de la mañana recibí una llamada de él para decirme que su decisión era la misma".De un total de diez selecciones que disputan el clasificatorio sudamericano a Catar-2022, Venezuela marcha novena, con una victoria, un empate y cuatro derrotas.Venezuela es el único seleccionado de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial.