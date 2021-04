Se reúnen Laporta y representante de Haaland

AFP

Hora de publicación: 12:22 hrs.

El representante y el padre del delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, visitaron este jueves Barcelona, donde se reunieron con el presidente azulgrana , Joan Laporta, y después viajaron a Madrid para visitar a los dirigentes del Real Madrid, publica la prensa en línea española."En esta reunión se ha reafirmado el interés del Barça en el jugador y que entrarán en la puja", escribió el diario Sport, que publica imágenes del representante Mino Raiola, y de Alf Inge Haaland, padre del jugador, llegando a la capital catalana.Según este diario, Raiola y Haaland padre se reunieron con el presidente del Barça, Joan Laporta, y el director de fútbol de la entidad azulgrana, Mateu Alemany."Tanto Raiola como el padre se han mostrado abiertos a fichar por el conjunto azulgrana aunque todo dependerá del precio final que ponga el Borussia Dortmund por el noruego", afirma Sport."Esta confirmación del interés del Barça transmitida por Laporta fue recibida con satisfacción por Raiola y el padre de Haaland, que eso sí tienen claro que el del Barça no es el único que han recibido de un gran club", afirma, por su parte, su competidor Mundo Deportivo."Lo que necesitaría el club barcelonista es que el jugador se decantase por el club azulgrana para evitar precisamente una subasta por él que en ningún caso beneficiaría a la entidad barcelonista, que no va sobrada de efectivo", considera ese rotativo barcelonés.Tanto Mundo Deportivo como Sport recuerdan que otros grandes clubes europeos como el Manchester City o el Real Madrid también tienen interés por el delantero noruego, actual máximo goleador de la Champions.Según la radio Cadena Copa y el diario deportivo madrileño As, Raiola y Haaland padre viajaron de Barcelona a la capital de España para visitar al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez.Se trata de una reunión "meramente informativa", afirma Cope, precisando que "el equipo blanco quiere conocer la situación que atraviesa la estrella noruega en el Borussia Dortmund, mientras que tanto Raiola como el padre del jugador quieren saber la disposición del Real Madrid para poder fichar al delantero"."Ya es una realidad, por tanto, que Haaland está en el mercado y que tanto el Barça como el Madrid van a por el descomunal delantero noruego", afirmó la edición en línea del diario As. Haaland, de 20 años, es uno de los jugadores con más futuro de Europa. Esta temporada suma 10 goles en la Liga de Campeones.