Se va Lozano, pero piensa volver por el Tri mayor

02 min 30 seg

Alejandra Benitez

@ABenitezCANCHA

Hora de publicación: 13:45 hrs.

¡Gracias por poner el nombre de 🇲🇽 en lo alto! ⚽ 🥉



Agradecemos a @jaime_lozano_ por estos años de trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. 💯 💪🏻

¡Dale, Profe! 👊🏻#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/AS4aE0PTPX — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 23, 2021

Jaime Lozano se despidió hoy como seleccionador olímpico y luego de dar las gracias a su cuerpo técnico, personal de la FMF y su familia, advirtió que se va para ganar experiencia y que el día de mañana pueda estar considerado para dirigir al Tricolor mayor."Hablé con Gerardo (Torrado) desde el año pasado y creo que es lo mejor, fue un proceso muy lindo, inolvidable, quiero ganar experiencia con mi cuerpo técnico, y estar preparado para que el día de mañana que pueda ser un candidato a seleccionador nacional esté listo, no es un adiós, es un hasta pronto", explicó en conferencia de prensa."El representar a mi País es lo más lindo que me puede pasar. Es un sueño haber podido subir al podio (de Tokio 2020), gracias a Nacho, Javier Mier a Gerardo Martino y su cuerpo técnico, a todo el staff que nos acompañó, a los clubes de la Liga MX, a la afición por su apoyo incondicional, a pesar del tiempo y la distancia. Valieron la pena cada uno de esos minutos. A todos los jugadores convocados en estos 2 años y medio, me hicieron un gran profesional y una mejor persona. A mi madre que es el mejor ejemplo, a mi padre, a mi esposa Catalina, que nunca encuentra un no en el camino, juntos somos un equipo. A mis hijos que esperó que algún día pueda entender que con preparación y perseverancia se pueden logra las cosas", mencionó.Lozano indicó que seguirá preparándose a nivel internacional y consideró que a partir de ahora que dijo adiós a la estructura de selecciones nacionales se abrirá un nuevo panorama en su futuro.El ganador del bronce olímpico agradeció que su nombre esté sonando para dirigir varios equipos de la Primera División, pero por respeto a los que están en sus puestos, no hará comentarios."Tenía planeado un viaje a Europa para platicar con técnicos, pero ahora no se pudo por la pandemia. En cuanto se pueda seguiré haciéndolo, ya sea viajando o a la distancia", dijo.Gerardo Torrado se mostró agradecido por el trabajo y la entrega que encontraron en Lozano, e indicó que están analizando quién podría ser el mejor candidato para continuar su trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de París, y no descarto que pueda surgir dentro de los estrategas que manejan el resto de las selecciones menores.Por el momento la estructura quedará de la siguiente manera; Luis Pérez en la Sub 20, Luis Chabránd en la Sub 17 y Christian Flores en la Sub 15.