Señala comisionada bloqueo en transparencia en CDMX

02 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info) ha desechado 146 solicitudes de información, sólo por la gradualidad y suspensión de términos debido a la pandemia, y no por falta de claridad, o incumplimiento del solicitante.De 148 sujetos obligados de responder a estas peticiones, 105 tienen cerrada su ventanilla de acceso a la información, con fundamento en un acuerdo que publicó la Jefatura de Gobierno para la suspensión de estos trámites.Se trata de un caso excepcional en el que se argumenta que por la pandemia el solicitante no va a recibir la información requerida, lo que coincide con el hecho de que a finales de este mes se vence el plazo para responder, explicó en entrevista la comisionada del organismo María Nava."El contraste es que el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), que también está en Ciudad de México, no ha tenido este criterio ni de broma, ha estado en activo, sin este tipo de gradualidad y tenemos la misma realidad geográfica de pandemia, y los mismos retos."Lo importante es que son personas que han pedido información y que se ha desechado, ni siquiera se han revisado, por patear el balón a tiempo", explicó Nava.La Ley de Acceso a la Información Pública de la Capital no establece que las solicitudes puedan desecharse por la pandemia.La comisionada reconoció que el atraso en las respuestas a solicitudes de información fue algo natural que ocurrió en diversas partes del mundo por el Covid-19, no así el desechar las solicitudes por este motivo."El año pasado por la pandemia se vieron distintas suspensiones de plazos, trámites y servicios, en todo el mundo. Regularmente, distintos sujetos obligados, los 105 que están en suspensión, se adscriben a acuerdos que ha ido aprobando la Jefatura de Gobierno", explicó Nava.Los últimos desechamientos que ha concedido el órgano garante, es decir el Info, se han aprobado por esos acuerdos, y no por una resolución del propio Instituto."Ya prácticamente llevamos más de 500 días de pandemia y no podemos seguir diciendo que no podemos dar información, ya llevamos un tiempo considerable que nos debió haber permitido una planeación de cómo sí contar con información", consideró Nava.El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas establece que se desecharán los recursos cuando sean extemporáneos, no se hayan cumplido con los términos y otros supuestos que no se argumentaron en ninguna de las 146 solicitudes desechadas.