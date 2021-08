Señala Manuel Negrete a Jesús Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para Manuel Negrete, Pumas lleva tiempo traicionando su esencia y eso lo ha llevado a la inestabilidad.Parte de la crisis que vive el equipo se ha dado por la falta de apoyo a los canteranos, situación que lamentó el ex futbolista auriazul, quien resaltó el hecho de que el club y su director deportivo, Jesús Ramírez, estén yendo en contra de la filosofía de la institución, al darle más peso a futbolistas extranjeros, y hasta a los formados en otros equipos, que a los jóvenes de casa."A pesar de que hoy se promueve el trabajo de Fuerzas Básicas, la verdad es que no se les da oportunidad. Me sorprende y se debe de exigir que se tenga que trabajar con los jóvenes, que no se vaya a buscar."Hoy creo que Chucho Ramírez está en lo fácil, yendo a buscar a Liga de Ascenso, yendo a buscar a lugares donde ya han trabajado con los jóvenes, en otros equipos ¿dónde está la cantera?", dijo a CANCHA.De 2017 al Guardianes 2021, Pumas debutó a 22 futbolistas, sin embargo, 10 de ellos ya no están en la institución, partiendo a clubes de bajo perfil. Erik Lira y Alan Mozo son los únicos que se afianzaron como titulares."Se me hace raro porque Chucho tenía una mentalidad diferente, venía de trabajar con los chavos y hoy no está trabajando con los jóvenes, no está sacando jóvenes que tengan la capacidad de estar en un Primer Equipo", abundó.Canteranos como Andrés Iniestra, Idekel Domínguez y Bryan Mendoza, entre otros, fueron borrados, al contrario de foráneos como Favio Álvarez y Gabriel Torres, que siguen, con pocos méritos, sumando minutos con los felinos, o como los no formados en casa como es el caso de la nueva contratación, Arturo Ortiz, central de 28 años forjado en León, que pinta para ocupar el lugar que dejó Johan Vásquez.En dos años, Pumas ha ingresado a sus arcas más de 20 millones de dólares por la venta de futbolistas, algo que no se ha visto reflejado en la calidad de los refuerzos fichados recientemente.A pesar de que la prioridad para el cuadro del Pedregal es sanear sus finanzas, que empeoraron con la crisis provocada por la pandemia, los felinos no han dejado de gastar en fichajes y salarios, sobre todo de extranjeros.De la Temporada 2018-19 a la fecha, el Club Universidad ingresó alrededor de 28 millones de dólares por la venta de futbolistas como Nicolás Castillo, Jesús Gallardo y Marcelo Díaz, además de las recientes salidas de Carlos González y Juan Pablo Vigón, a Tigres.En ese periodo, Pumas ha registrado a 14 extranjeros, desde los que ya no están como Juan Iturbe, Martín Rodríguez y Felipe Mora, hasta otros como Favio Álvarez, Juan Dinenno y Nicolás Freire.Aunque la mayoría de las altas foráneas llegan a préstamo, sí generan un gasto al presupuesto felino por cuestión de salarios.A pesar de que históricamente Pumas priorizó contar con una poca cantidad de extranjeros en su plantilla, hoy el número de foráneos es igual al de canteranos.Nombre (país) / Posición / JJ / MJNicolás Freire (Argentina) / Defensa / 2 / 180Sebastián Saucedo* (EU) / Volante / 4 / 261Higor Meritao (Brasil) / Volante / 4 / 206Favio Álvarez (Argentina) / Volante / 3 / 118Cristian Battocchio (Argentina) / Volante / 3 / 223Washington Corozo (Ecuador) / Extremo / 2 / 109Juan Dinenno (Argentina) / Delantero / 4 / 352José Rogério (Brasil) / Extremo / 3 / 154Gabriel Torres (Panamá) / Delantero / 4 / 85*Registrado como Formado en México, pero surgido de la academia del Real Salt Lake CityNombre / Posición / JJ / MJAlan Mozo Defensa / 4 / 360Jerónimo Rodríguez / Defensa / 4 / 328Efraín Velarde / Defensa / 2 / 180Erik Lira / Volante / 4 / 270Amaury García / Volante / 2 / 58Emanuel Montejano / Delantero / 2 / 88José Galindo / Defensa / 4 / 348Marco García / Volante / 3 / 41Ángel García / Extremo / 1 / 26