Separan a empleados del IMSS por muerte de bebé

María Elena Sánchez

Hora de publicación: 14:57 hrs.

El director del Hospital General de Zona No. 16 del IMSS y cuatro trabajadores de esta institución fueron separados del cargo mientras que se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades del envío a la morgue de un bebé prematuro, el pasado jueves, quien todavía tenía signos vitales y luego de recibir atención médica falleció el domingo.Los médicos que atendieron a la madre en las labores del parto indicaron que Jesús Sebastián había nacido sin vida, y no obstante la madre advirtió a los doctores que su hijo se movía, le indicaron que eran solo reflejos.Zoila Aguirre, abuela del menor, quien acudió unas cuatro horas después al depósito de cadáveres para recibir a su nieto, al tenerlo entre sus brazos pudo constatar que estaba vivo; en el mismo HGZ No. 16 se le brindó atención médica al pequeño, que murió tres días después a causa de un paro respiratorio.La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social informó hoy que los cinco trabajadores investigados se mantendrán alejadas de la atención a pacientes en tanto se realiza el deslinde de responsabilidades."Además de la investigación laboral interna que se desarrolla, el IMSS en Coahuila colabora con las autoridades judiciales en la entrega oportuna de la información que se requiere", citó.Tras el deceso del bebé Jesús Sebastián, que nació en el HGZ No. 16, el IMSS informó que se llegaría hasta las últimas consecuencias en la investigación que se realiza."Al pequeño se le otorgaron todos los cuidados necesarios en el servicio de Neonatología para su condición de salud, anoche (domingo) presentó paro cardio-respiratorio el cual no fue posible revertir a pesar de las maniobras de reanimación avanzada que se aplicaron", señaló."Sus padres permanecieron con él, corroboraron la ausencia de vitalidad y solicitaron la presencia del Ministerio Público para la disposición del cadáver".La Oficina del IMSS indicó que personal de la División de Atención Ginecoobstétrica y Perinatal, perteneciente a la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, estuvo de viernes a sábado en el hospital y los resultados de sus observaciones fueron enviados a la Ciudad de México como parte del deslinde de responsabilidades."El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, acudió la semana pasada con el padre, madre y abuelo de Jesús Sebastián, a quienes externó su compromiso en el desarrollo de una investigación pulcra y con ello garantizar la no repetición de lo ocurrido", añadió."En el HGZ MF 16 se reunió también con el jefe de prestaciones médicas, la coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente, personal del área jurídica que realiza la indagatoria, el jefe de Pediatría y directivos del nosocomio, a quienes conminó a brindar todo el apoyo y orientación que requiera la familia".