Ser peatón en la CDMX...

Aunque siguen siendo de los usuarios más vulnerables y de los que tienen mayor incidencia en accidentes, la pandemia benefició a los peatones, pues se redujo la cantidad de fallecidos.Mañana este grupo celebra el Día del Peatón, fecha instaurada por la OMS."Con base en las tres fuentes de información (Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia y C59, en el primer trimestre de 2021, disminuyó la proporción de muertes por atropellamiento", asegura la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el primer reporte trimestral de hechos de tránsito 2021.El primer trimestre de este año (de enero a marzo), 32 peatones murieron arrollados, cuando el mismo periodo del 2020 fallecieron 39 y un año antes fueron 40.Esto implica una reducción del 18 por ciento en las muertes de quienes se desplazan a pie, comparando los primeros tres meses de este año y el del 2020.De enero a marzo del año pasado, dos mil 242 peatones se vieron involucrados en siniestros viales, y para el mismo periodo de este año la cifra fue de mil 513.En tanto, durante todo el 2020 murieron 126 viandantes tras ser atropellados, frente a los 178 de 2019.Con todo y estas reducciones, aún siguen siendo de los más vulnerables, sólo después de los motociclistas. Pues en 2020, fallecieron 130 motociclistas, cuatro más que los peatones que quedaron en segundo lugar de siniestralidad.Los transeúntes son los que aparecen menos en las políticas de movilidad y seguridad vial de la Ciudad de México, las cuales se enfocan sobre todo en usuarios de transporte público y ciclistas.Por ejemplo, las fotocívicas se concentran en los automovilistas y motociclistas, en un intento de evitar que sean un riesgo para sí mismos y los otros."Uno de los ejes centrales del proyecto de Ciudad que encabezamos es lo que llamamos Movilidad Integrada o Movilidad Sustentable. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto para dejar una mejor movilidad en la Ciudad?", expresó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en marzo de este año.Sheinbaum enlistó la inyección de recursos en sistemas de transporte que se habían olvidado, como el Trolebús y el Tren Ligero, la construcción de obras como el Cablebús, la ampliación de líneas de Metrobús, la modernización del Metro.Eso ha incrementado y mejorado la oferta de transporte, lo que se suma a operativos diarios para ordenar y sancionar taxis, unidades de ruta y concesionados.En cuanto a usuarios de la bici, el Gobierno promueve una campaña de protección al ciclista, ha construido más de 200 kilómetros de ciclovías y realiza una licitación para aumentar la oferta y cobertura de Ecobici.Sin embargo, mejorar la movilidad también incluye a quienes hacen sus desplazamientos a pie. Y eso es lo que menos se hace."Todos somos peatones, pero muchos sistemas de transporte ignoran nuestras necesidades."Velando por la seguridad de los peatones se estimulan los desplazamientos a pie, que tienen efectos positivos en la salud y el medio ambiente.", asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).De acuerdo con el Inegi, en la CDMX los peatones suelen combinar otros modos de transporte, principalmente, el público o colectivo.Pero en esta Administración, las políticas enfocadas exclusivamente a los viandantes sólo son la construcción de cruces peatonales y senderos seguros, lo que incluye al Zócalo peatonal.En días recientes se publicaron reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad, que se anunciaron desde inicios de este año, pero como su entrada en vigor no tiene ni dos semanas, esto aún no se ve reflejado en las cifras de seguridad vial."Las leyes relacionadas con el alcohol y la velocidad y las medidas para hacer que se cumplan, reforzadas por campañas en los medios de comunicación, pueden salvarles la vida a los peatones", explica la OMS al respecto.El 31 por ciento de la población camina para desplazarse a sus centros de trabajo, de acuerdo con el Censo ampliado del Inegi, publicado hace unos meses.Este dato indica que, aunque no se ven, los peatones son los que más abundan en la Capital.