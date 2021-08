Si compañeros quieren, que revoquen mi mandato.- Monreal

01 min 00 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 13:35 hrs.

Tras rechazar que desde Palacio Nacional se haya sugerido removerlo de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal dijo que, si el grupo así lo quiere, podría revocarle su mandato.El zacatecano aceptó, en todo caso, que los integrantes de la bancada firmen cartas de apoyo para que se mantenga en el cargo."Yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre. Desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría", aclaró Monreal en rueda de prensa."Me mantengo si los compañeros lo deciden. Me mantendré y, si no, que revoquen mi mandato", puntualizó.Desde la semana pasada, Monreal buscó a sus compañeros de bancada para pedirles que firmaran una carta en la que externaran respaldo a su gestión, visto el fracaso que había representado la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para la revocación de mandato.