Si la OMS sugiere vacuna de refuerzo, lo haríamos.- AMLO

01 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:17 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal aplicará dosis de refuerzo contra el Covid-19 si la Organización Mundial de la Salud (OMS) así lo sugiere."Lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados, es que se dio una vacunación con CanSino, una sola dosis y hasta ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Si la OMS dice que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos", comentó López Obrador.En conferencia desde Xalapa, Veracruz, el Mandatario federal mencionó que la tercera ola de coronavirus ha afectado principalmente a aquellas personas que no están vacunadas."Si nos vacunamos con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Lamentablemente, en esta nueva ola, los que se están hospitalizando y perdiendo la vida en un porcentaje alto son quienes no se han vacunado", lamentó.López Obrador presumió que en Veracruz y Oaxaca la Sedena se ha encargado de realizar la vacunación contra el Covid-19."En Veracruz y Oaxaca la Secretaría de Defensa entró a realizar vacunación. La zona afectada ya es, ya fue vacunada de 18 en adelante todos. Es un plan que traemos, el propósito es terminar en octubre", finalizó.