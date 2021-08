Sigue CDMX en naranja; vacunarán en 4 alcaldías a los de 18

02 min 00 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 12:08 hrs.

Pese al aumento de contagios, la CDMX seguirá en semáforo naranja bajo el argumento de que, aunque han incrementado los casos y hospitalizaciones, la velocidad ha disminuido.Además, se apuesta también a que la velocidad de crecimiento de la pandemia se reduzca con el avance del Plan Nacional de Vacunación.La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que no han recibido el reporte oficial del Gobierno federal sobre el semáforo epidemiológico, pero su Gobierno considera que sigue siendo naranja."Han seguido subiendo las hospitalizaciones en la Ciudad, pero a menor velocidad, y el día de ayer (jueves) tuvimos una primera reducción, menos hospitalizados que antier, eso no quiere decir que ya viene hacia la baja", afirmó la Mandataria.La Mandataria local reconoció que hay más casos y más ocupación hospitalaria, pero insistió que el crecimiento se ha reducido, después de un año de pandemia, debido a que más del 80 por ciento de capitalinos de 18 años o más, tienen por lo menos una dosis de la vacuna."No sólo porque mucha gente quiera que pasemos a rojo tenemos que pasar a rojo", expresó."Va bajando de manera importante la velocidad de crecimiento comparado con la semana que más crecimiento tuvimos, que fue hace tres semanas; en la CDMX los datos son los siguientes: tres mil 221 hospitalizados, cerca del 62% de ocupación hospitalaria", aseguró Eduardo Clark, encargado de la Agencia Digital de Innovación Pública.Explicó que más de 8 millones de capitalinos han sido inmunizados con al menos una dosis de la vacuna.La fase 24 del plan de vacunación será del 10 al 14 de agosto con primeras dosis en adultos de 18 a 29 años en Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, con AstraZeneca.También habrá segundas dosis del mismo biológico para el grupo de 40 a 49 en Xochimilco y Álvaro Obregón.La CDMX proyecta que a mediados de octubre estén vacunados más del 90 por ciento de los capitalinos con el esquema completo y seguir vacunando a los rezagados.Clark pidió a los capitalinos no confiarse y mantener medidas sanitarias debido al alto contagio de variante Delta."La variante Delta es más contagiosa, es importante seguir usando el cubrebocas y recordar que hay que esperar por lo menos 15 días después de nuestra segunda dosis para tener protección completa", dijo el funcionario.