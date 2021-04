Sigue impulso del comercio exterior chino

Trabajadores produciendo paneles solares para los mercados del sudeste asiático y africano en un taller de Hefei Chinaland Solar Energy Co., Ltd., en la zona de desarrollo económico de Feidong, Hefei. Foto: Cortesía

Por Luo Shanshan, Wang Weijian

Hora de publicación: 12:39 hrs.

El valor total del comercio exterior de bienes de China en los dos primeros meses de 2021 alcanzó los 5,44 billones de yuanes (836.100 millones de dólares), un 32.2% más interanual.En particular, las exportaciones del país registraron una notable tasa de crecimiento del 50.1 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. El comercio exterior de China ha mantenido el impulso desde que reanudó el crecimiento positivo en junio pasado.A medida que China hace esfuerzos constantes para avanzar con una apertura de alto nivel, el país está obteniendo mayores ventajas competitivas en los mercados globales con la ayuda de impulsores de crecimiento como la investigación y el desarrollo de tecnología, el cultivo de talentos, los trenes de carga China-Europa, así como comercio electrónico transfronterizo.Cybrid Technologies Inc., una empresa china dedicada principalmente al desarrollo, producción y venta de materiales poliméricos funcionales, tenía más del 80 por ciento de sus líneas de producción operando durante las vacaciones del Festival de Primavera de este año en febrero."Hay tantos pedidos y todos están enérgicos en el trabajo", dijo Wu Xiaoping, presidente de la empresa.Como empresa líder en el mercado mundial de paneles fotovoltaicos, Cybrid Technologies Inc. fue testigo de la contracción del mercado extranjero y la disminución de las exportaciones a principios del año pasado debido a la pandemia de Covid-19.Ante las nuevas dificultades, la empresa adoptó oportunamente un paquete de contramedidas y mantuvo su participación de mercado en medio de la pandemia. Ha intensificado sus esfuerzos para conseguir nuevos clientes en regiones que incluyen el sudeste asiático y Japón, y ha consolidado relaciones de cooperación con antiguos clientes en el extranjero a través de esfuerzos para enviar suministros antiepidémicos a sus clientes extranjeros y brindarles servicios técnicos a través de un enlace de video.Lo que es más importante para la empresa es perfeccionar sus habilidades, dijo Wu, y enfatizó que la innovación tecnológica es donde se encuentra su competitividad central y el personal profesional es la clave para el desarrollo de la empresa.Cybrid Technologies Inc. aumentó su número de personal de investigación y desarrollo de 70 a más de 100 el año pasado, y tiene la intención de llevar el número a 150 este año.No hace mucho, la empresa estableció una escuela, que ofrece cursos regularmente para cultivar un número de empleados versátiles que puedan asumir la responsabilidad principal en la empresa."La innovación es la fuerza impulsora para el desarrollo de comercio de alta calidad y la clave para mejorar el nivel de valor agregado de la cadena de valor de los productos básicos", dijo Wang Xiaohong, subdirector del Departamento de Información del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China."Dado que el costo de los factores de producción aumenta continuamente, las ventajas comparativas tradicionales están disminuyendo y los productos básicos de exportación tienen un valor adicional relativamente bajo, las empresas deberían acelerar los esfuerzos para cambiar el motor del comercio exterior de los factores de producción a la innovación", señaló Wang.Si bien la pandemia de Covid-19 tuvo un alto precio en la industria logística global el año pasado, los trenes de carga China-Europa, que cuentan con alta eficiencia, amplia cobertura, operación estable bajo cualquier climatología y bajo costo, sirvieron como un puente importante y un canal de conexión rápido a Europa y Asia.Los trenes de carga China-Europa realizaron un récord de 12 mil 406 viajes y transportaron un total de casi 1.14 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) de carga en 2020, lo que marca tasas de crecimiento interanual del 50 por ciento y 56 por ciento, respectivamente."Este año enviaremos 3 mil 800 contenedores de mercancías a Robert Bosch GmbH, y enviaremos equipos a empresas como Mercedes-Benz y Honda. Se espera que nuestro valor anual de comercio exterior supere los 4.000 millones de yuanes este año, más del doble del alcanzado en 2020", dijo Chen Jiangnan, ejecutivo de un agente de carga internacional en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.El mismo día que Chen hizo las observaciones anteriores, un tren de carga China-Europa que transportaba 50 contenedores con autopartes y herramientas eléctricas para la alemana Robert Bosch GmbH, uno de los mayores proveedores de autopartes del mundo, partió del puerto ferroviario internacional de Chengdu hacia Alemania.En junio pasado, 22 empresas e instituciones de educación superior iniciaron y establecieron conjuntamente la Alianza de Comercio Electrónico Transfronterizo en el Extranjero de China (Ningbo) (CCEOA, por sus siglas en inglés) bajo la dirección del gobierno municipal de la ciudad de Ningbo, provincia china de Zhejiang, con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior a evitar desvíos y reducir los costes operativos al juntar recursos superiores y promover el intercambio de plataformas.Gracias a la plataforma, las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior han disfrutado de nuevos modelos de comercio de exportación.Según las estadísticas de la Oficina de Comercio Municipal de Ningbo, la CCEOA había generado pedidos de exportación por valor de 24.000 millones de yuanes en el plazo de medio año desde su creación.Este año, la alianza tiene como objetivo facilitar los pedidos de exportación por valor de más de 30.000 millones de yuanes y beneficiar a más pequeñas y medianas empresas.