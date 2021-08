Siguen Macías y Getafe sin ganar en LaLiga

Macías todavía no marca y el Getafe tampoco sabe ganar. Foto: Tomada de Twitter

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 15:38 hrs.

Sevilla apretó el paso y sacó una valiosa victoria por 1-0 sobre el Getafe, con un gol en tiempo de reposición, asestándole un doloroso revés al cuadro azulón, que sigue sin poder ganar en LaLiga.El delantero mexicano José Juan Macías entró de cambio al minuto 87, y con tan poco tiempo en el terreno de juego no aportó para los madrileños.Miguel González "Míchel" decidió poner a Unai y a Sandro en el eje del ataque, pero no tuvieron fortuna para vencer al arquero Bono, quien tuvo una excelente actuación bajo los tres palos.El Getafe fue mejor en la primera parte y perdonó en dos ocasiones.Sevilla solo tuvo una opción con el "Papu" Gómez, comandando una acción de peligro y cediendo para Jules Koundé, quien no pudo llegar para empujar el esférico.Sandro arrancó el complemento con un disparo de media distancia, pero se fue desviado para dejar que los jugadores visitantes pasaran a tener mejores opciones.Kounde apareció otra vez en el complemento, pero le faltó suerte para abrir el marcador.Youssef En-Nesyr anotó al 81', buscando poner adelante a los sevillanos, pero su gol fue invalidado por fuera de lugar.Sevilla se mantuvo insistiendo al frente y, al 93', Erik Lamela hizo el 1-0, con un remate, tras un disparo de Rafa Mir que pegó en el poste.Sevilla llegó a 4 puntos, manteniéndose en el tercer lugar, mientras que el Getafe se quedo con 1 unidad en el lugar 17.