Somos competitivos, queremos ganar.- Morán

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 10:05 hrs.

La atleta mexicana Paola Morán negó que la Delegación Mexicana haga turismo deportivo.Salió en defensa de la poca cosecha de medallas que acumula el País, con tres bronces, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020."(Para) todas aquellas personas que dicen que los mexicanos 'nomás van a pasear' (a Juegos Olímpicos). Ya vi demasiadas veces ese comentario y lo tenia que decir. Es que no hay cosa más insultante que pensar que vamos con esa mentalidad. Somos atletas, somos competitivos"."¿Han sido alguna vez el mejor promedio de su salón?, ¿de su generación?; ¿han ganado algún premio estatal, regional, mundial o se han esforzado por lo menos para hacerlo? Si son de aquellos que nunca se han esforzado para alcanzar la excelencia en su trabajo, salón, lo que sea que hagan, entonces no tienen la idea de lo que están hablando. Imaginen perseguir esa excelencia, pero ahora a nivel mundial", escribió en su cuenta de Twitter.Morán no logró acceder a la final de los 400 metros planos, donde la medalla más reciente en esta prueba pertenece a Ana Guevara, quien se colgó la plata en Atenas 2004."Por muchas razones, a veces no se logra, pero le aseguro que todos los mexicanos representando al país buscamos estar en el podio y morimos en la raya, cancha, alberca, para perseguir esa excelencia, que muchos ni siquiera quieren buscar a nivel personal. Antes de criticar cualquier resultado, por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo. Es difícil, ¿verdad?", aseveró.