Soportan la 'carga'

Silvia Olvera

El peso del autotransporte de carga en el País se puede traducir en lo que mueve: más de la mitad de todos los productos e insumos que se fabrican, importan o exportan y que están presentes en hogares, comercios, hospitales, fábricas y todos los negocios.Es uno de los sectores esenciales que desde antes y durante la pandemia no ha dejado de operar, a pesar de diversos retos que impactan su competitividad, como una contracción en sus ventas, inseguridad, déficit de 50 mil operadores y mayor carga fiscal.Durante el 2020 movilizó 512.7 millones de toneladas, lo que representó el 81 por ciento del total que se manejó vía terrestre, considerando la otra modalidad, que es la ferroviaria; y el 56.9 por ciento, ya incluyendo todos los medios de transporte, como el marítimo y aéreo, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Inegi y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Sin embargo, a pesar de ser esencial, las empresas transportistas están enfrentando baches y obstáculos para operar.Una encuesta reciente realizada por la Canacar revela que debido a los efectos del Covid-19, sus agremiados tuvieron una reducción del 28.9 por ciento en su facturación y del 27.7 por ciento en su productividad durante 14 meses, abril 2020-mayo 2021.A pesar de ello, Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, resalta que sólo recortaron 2.9 por ciento de su plantilla laboral."Es válido decir que los datos anteriores muestran la fotografía más completa de los efectos contra el sector, pues es preciso recordar que en mayo del 2020, al comienzo de la pandemia, mediante otra encuesta, Canacar reveló que las ventas en las empresas de autotransporte de carga cayeron 46.1 por ciento."Mientras que la productividad bajó un 43.8 por ciento, en promedio ponderado y pese a ello, sólo reportaron la pérdida del 1.1 por ciento de los empleos", señala en el reporte.Muñoz agrega que parte del impacto se debió a una caída del 15.8 por ciento en las importaciones y del 9.3 en las exportaciones durante el 2020, además de algunos ajustes logísticos globales."Sin embargo, hoy aflora el optimismo debido al repunte de las cifras experimentadas en diciembre, la adaptación de los principales actores del sector y el hallazgo de la vacuna contra el virus", afirma."Precisamente en lo que corresponde a la adaptación, este análisis demuestra la capacidad de los empresarios por mantenerse activos y productivos, haciendo un gran esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y en total bienestar a los colaboradores".Diversos transportistas han manifestado su preocupación por las limitaciones a la deducibilidad de los conocidos como "gastos ciegos", que son aquellos de los que no pueden obtener factura y que provienen de fonditas, vulcanizadoras, servicio de carga y descarga, entre otros.Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), asegura que esta imposición es una carga que no van a poder pagar.La limitación se dio a conocer el 22 de marzo en la versión anticipada de la Resolución de Facilidades Administrativas 2021 para el sector de autotransporte, en donde reitera que podrán seguir deduciendo el equivalente al 8 por ciento de sus ingresos, pero sin exceder el millón de pesos.A lo que diversos transportistas consultados coinciden en que es un duro golpe topar en un millón de pesos esa deducibilidad, porque incluso en los "gastos ciegos" también deben considerarse las extorsiones y moches que forzosamente tienen que dar para la delincuencia organizada, tránsitos y otras autoridades.