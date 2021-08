Sorprende medida a fumadores en Madero

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A Montserrat Pérez y Arturo Flores casi les cuesta 2 mil 700 pesos fumar en el corredor Madero en el segundo día de que se declaró este lugar como libre de humo por la Autoridad del Centro Histórico (ACH).Ya iban a ser sancionados por un elemento de la Policía auxiliar, quién señaló que así se los habían informado sus superiores, a pesar de que se dio al menos un mes para que las personas se enteraran de la nueva medida.En el documento mostrado a este medio por parte del oficial, se lee que la multa máxima es de 2 mil 700 pesos, sin embargo, hasta abajo refiere que se daría tiempo para que la gente conociera la norma."Sí, sí, no sé, no sé, no sé, ahorita vamos a ver (qué pasa con nuestra situación), sí (ya nos dijeron que nos van a sancionar)", detalló aturdida Montserrat Pérez, quien le intentaba explicar al elemento que no sabía de la nueva norma y que tampoco eran visibles los letreros de área libre de humo.Ella y Arturo Flores, con quien iba fumando, señalaron que no se oponían a la medida, pero no sabían y no traían dinero para pagar.El elemento insistió en que era la nueva norma y que había que cumplirla, por lo que se harían acreedores a una sanción monetaria.Después el policía dijo que esta vez había apercibido solamente a las personas, sin embargo, los dos se fueron enojados caminando por el corredor Madero sin decir nada.El mismo agente reconoció después a este medio que no muchos sabían al respecto en este momento.Los policías auxiliares podrán verificar el cumplimiento y remitir a los infractores ante el juez cívico en un mes y medio, según la ACH.Dicha norma no está ni en la Gaceta de Gobierno ni en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, misma que habla sólo de los espacios cerrados, pero no abiertos, como el corredor Madero. Además, señala que se lleva al juez cívico a quien se niegue a cambiar la conducta.Juan González, originario de Monterrey, apenas había dado dos pasos dentro del corredor Madero con cigarro en mano cuando una oficial le indicó que no podía pasar fumando, por lo que de inmediato se hizo a un lado.Doby Shavalote, un francés, pasó fumando sin que los policías se dieran cuenta y tiró su colilla y al piso en cuanto se le preguntó si sabía de la nueva norma. "Perdón, perdón, no sabía, lo siento, en verdad lo siento" comentó.Mariana Hernández y Karen Gante ya habían pasado todo el corredor fumando y aseguraron no haber visto ninguno de las 28 calcomanías y 28 señalamientos en postes sobre la restricción.