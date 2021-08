Sube 10.92% acción de Lamosa

01 min 30 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La acción de Lamosa cerró ayer en un valor de 65 pesos por título, lo que representó un alza del 10.92 por ciento, respecto a la cotización de un día antes y un rendimiento del 35.4 por ciento en un mes.La compañía notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que no tiene información pendiente por divulgar al mercado y que no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a dicha variación, por lo que ésta corresponde a condiciones propias del mercado.El despegue de la acción de Lamosa surge luego de que el pasado 2 de agosto la compañía anunció que pactó comprarle a la firma española Grupo Roca su negocio de revestimientos de cerámica en unos 260 millones de dólares.Ésa es la mayor inversión que la compañía regia realiza en el extranjero y con la que ahora ingresará por primera vez in situ a España, su primer pie en Europa.La semana pasada Fitch mejoró de estable a positiva la perspectiva de Lamosa, al considerar que su perfil operativo y financiero se fortalecería tras cerrar dicha compra.