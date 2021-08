Suben carnes hasta un 20%

02 min 30 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los precios de los diferentes tipos de carnes -de cerdo, pollo y res- han venido escalando durante el 2021, luego de que en el 2020 se mantuvieron relativamente estables.Hasta julio pasado, los incrementos anuales alcanzaron incluso los dos dígitos, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.Los encarecimientos más pronunciados se dieron en los productos de cerdo, resaltando el alza anual de la pierna, de 20.1 por ciento; seguido por el de la pulpa, de 18.7 por ciento, y el de las chuletas, de 17.4 por ciento.Con esas variaciones, en carnicerías y tiendas de autoservicio del área metropolitana de Monterrey el kilogramo de la pierna sin hueso anda en un precio promedio de 115 pesos, con hueso en 76.20 pesos y el de las chuletas en 109 pesos, de acuerdo con la Profeco.En el caso de la carne res, en julio, los precios de la molida y de los bisteces escalaron a tasas anuales de 10.5 y 10.1 por ciento, respectivamente, mientras que los cortes especiales y el retazo subieron en 9.6 y 12.6 por ciento, también en ese orden.Esos ajustes hicieron que en el área metropolitana de Monterrey, de acuerdo con la Profeco, el precio del kilogramo del bistec del cero cotizara en un promedio de 122 pesos, el de las milanesas en 179 pesos y el del retazo en 95 pesos.De los cortes para asar, en algunas cadenas de autoservicio la aguja norteña se vende en 236 pesos por kilogramo; el sirloin con hueso en 195 pesos, mientras que otros cortes más finos, como el T Bone y New York con hueso, en 298 y 389 pesos, en ese orden.En cuanto al pollo en piezas, en julio se vendió 14.9 por ciento más caro que un año atrás.Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos, culpó a los comercializadores del encarecimiento de los cortes de cerdo, señalando que los productores han tenido que reducir en poco más de 20 por ciento los precios de las canales debido a la mayor importación de esos productos."No se vale que nosotros estemos bajando los precios y el comercializador los esté aumentando; es un asunto que la Secretaría de Economía debe revisar de inmediato para proteger al consumidor; tenemos varios meses señalándole este asunto a Economía y no ha hecho nada".Héctor Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, indicó que parte del encarecimiento de los cárnicos es consecuencia también del alza que han sufrido los precios internacionales de los granos."La inflación en la carne de res está directamente relacionada con el incremento de precios internacionales del maíz."Nuestros costos han subido alrededor de un 30 por ciento y la carne un 9 por ciento; esta diferencia no nos permite resarcir el incremento en el costo de nuestra materia prima".