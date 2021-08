Sufren hogares para pagar vivienda por la pandemia

04 min 00 seg

Azucena Vásquez

Cae crédito hipotecario a 9.1% en 2020

Hora de publicación: 14:06 hrs.

En México, 3.1 millones de hogares relevaron que se enfrentaron a problemas para pagar su vivienda debido al Covid-19.De ese total, el 52.2 por ciento dijo que enfrentó dificultades con el pago de su crédito de vivienda, reveló la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Otro 50.8 por ciento sostuvo que tuvo problemas para el pago de la renta de vivienda.En marzo en abril y mayor de 2020, 12.5 millones de personas salieron del mercado laboral y conforme pasó el tiempo se reincorporaron, aunque todavía hay un millón de personas en esa condición, lo que afectó los ingresos de los hogares, dijo Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi tras la presentación de resultados de la encuesta.Adicionalmente, se reportaron 13 millones de personas subocupadas a nivel nacional, enfatizó."Hubo una reducción en sus ingresos de manera inherente y lo ratificamos con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de lo Hogares, donde el ingreso por trabajo llegó a caer 10 por ciento, entonces, ésas serían unas de las causas", dijo.En el Estado de México, 351 mil viviendas reportaron algún tipo de impacto económico derivado de la pandemia de Covid-19.Mientras que en Jalisco fueron cerca de 310 mil , en la Ciudad de México un total de 226 mil y en Puebla 190 mil, detalló.La Envi 2020 también reveló que el 26.6 por ciento de las viviendas del País, es decir, en 9.4 millones se detectó la necesidad de adaptar, remodelar o construir algún espacio de la vivienda.El porcentaje de viviendas adquiridas en México mediante instituciones financieras cayó de 11.5 por ciento en 2014 a 9.1 por ciento en 2020, reveló la Envi 2020.De las más de 35 millones 300 mil viviendas del País, 23.9 millones son propias, de las cuales, el 9.1 por ciento se adquirió mediante un crédito de la banca.Además, más viviendas han sido adquiridas con recursos propios con un total de 65.4 por ciento el año pasado, mientras en 2014 el porcentaje fue de 53.4 por ciento."Estamos viendo que si bien ha habido una disminución de tasas en el mercado y se ha visto reflejado en las tasas hipotecarias de los bancos, hemos visto también que los costos de construcción se han incrementado de manera muy importante", dijo Jorge Alberto Mendoza, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).Muchos desarrolladores del País no están construyendo vivienda de menos de 350 mil pesos y por lo tanto, muchas familias que antes optaban por viviendas de este costo no encuentran inventario y están optando por otras estrategias, sostuvo tras la presentación de la encuesta."En el acceso al financiamiento hay asimetrías de información en el sistema financiero, que ocurre en países en desarrollo, lo cual tendría que analizarse desde la perspectiva de desigualdad en educación financiera."Digamos, de familiarización con el sistema financiero, creo que es un reto relevante que tenemos todas las instituciones que estamos dedicadas a la banca, y más la SHF y el Infonavit que buscamos atender sectores primordialmente vulnerables", comentó al respecto Carlos Martínez, director general del Infonavit.Recordó que hay un temor a la banca a no entender tasas y costos totales de créditosEn contraste, con los resultados del financiamiento de instituciones financieras, el porcentaje de viviendas compradas con un crédito de Infonavit pasó de 18 a 12.8 por ciento.La encuesta de 2020 se realizó a más de 55 mil viviendas de México que representan estadísticamente a las más de 35 millones viviendas existentes a nivel nacional.Al considerar únicamente las 3 millones 500 mil viviendas que se están pagando con un crédito vigente, el 78 por ciento se compró con un crédito Infonavit, mientras que el 13.6 por ciento con un préstamo de alguna institución financiera, según la Envi 2020.El resto se adquirió con un crédito Fovissste, préstamos familiares, amistades u otras personas o de alguna otra institución pública.