Sufren inundaciones por falla en drenaje

Iván Sosa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Desde el 30 de junio, la casa de la familia Flota Lanzaverde se ha inundado 16 veces por la ruptura de la red de drenaje que pasa debajo del domicilio en Tecamachalco, a pesar de haber sido reparada en dos ocasiones por el Municipio de Naucalpan.En septiembre de 2015, en el jardín de la vivienda situada sobre avenida de las Fuentes se abrió un socavón, bajo el cual se encuentra un pozo de visita en el que confluyen descargas de drenaje de la colonia."Ocurrió nuevamente en 2018, vinieron y colocaron tubos de polietileno de alta densidad, con tal mal arreglo que se volvieron a romper y el 30 de junio otra vez se abrió el socavón y llevamos 16 inundaciones este año, de hasta 90 centímetros", comentó el propietario Gonzalo Flota.Personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan realiza obras dentro de la casa para clausurar el pozo de visita bajo el inmueble y removerlo hacia el camellón de avenida de las Fuentes.Durante la obra, la familia ha tenido que mantener abierta la casa las 24 horas para que los trabajos se lleven a cabo en tres turnos diarios.Dentro de la casa, Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento colocó un sistema de desalojo provisional de las aguas residuales de la colonia, para que el drenaje sea derivado en cuanto comience una lluvia hacia la red ubicada unos metros adelante, en el camellón.Además de entrar y salir de casa entre mangueras, excavadoras y trabajadores, los integrantes de la familia se han hecho expertos en la operación del drenaje."Cuando cambian turno no hay personal y al empezar la lluvia tenemos que encender el arrancador de las bombas, porque el agua sube en minutos, para que no se vuelva a inundar la casa", explicó Gonzalo.La familia supervisa también la obra para evitar que vuelva a quedar bajo la cimentación una oquedad entre la tubería y el subsuelo, la cual origina las condiciones para la ruptura de los ductos, el deslave subterráneo y la apertura del socavón.Las inundaciones han provocado daños en la parte baja de la casa, desde la descompostura de un automóvil, la lavadora y mobiliario, en tanto en el piso fue abierta una zanja que impide el uso del estacionamiento."Reclamamos al Municipio por el pago de los daños ocasionados y sobre todo que ahora hagan una obra bien hecha, para que no nos vuelva a pasar", indicó el propietario.