Tambalea economía de Afganistán sin ayuda externa

AFP

¿Buena reputación?

Los talibanes prometieron mejorar la economía afgana, pero sin acceso a la ayuda internacional y con las reservas monetarias retenidas en el extranjero, el futuro del país, uno de los más pobres del mundo, se vislumbra complejo.Algunas naciones congelaron su apoyo económico. El FMI también anunció este miércoles que suspenderá los fondos para Afganistán."Como siempre es el caso, el FMI se guía por las opiniones de la comunidad internacional. Actualmente, existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un Gobierno en Afganistán, como consecuencia de lo cual el país no puede acceder a los derechos especiales de giro (DEG) u otros recursos del FMI", dijo un portavoz del organismo.En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) afgano sumó 19 mil 810 millones de dólares, mientras que el flujo de ayuda representó 42.9 por ciento del PIB, según el Banco Mundial (BM)."La economía de Afganistán se caracteriza por su fragilidad y dependencia de la ayuda internacional", precisó el BM.Además, dijo, el desarrollo económico y la diversificación del sector privado han estado trabados por la inseguridad, inestabilidad política, debilidad de las instituciones, inadecuada infraestructura, corrupción generalizada y un clima difícil para los negocios.Los ingresos actuales de los talibanes son estimados entre 300 millones y más de mil 500 millones de dólares anuales por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que publicó un informe en mayo de 2020.Los talibanes se financian principalmente a través de actividades criminales como el cultivo de la amapola para producción de opio y heroína, es decir del tráfico de drogas, pero también de la extorsión a empresas locales y rescates obtenidos tras secuestros."Una buena parte de sus ingresos provienen también de la recolección de impuestos", explica Charles Kupchan, del Council on Foreign Relations.Se volvieron expertos en gravar casi todo lo que pasaba por los territorios que controlaban, ya fueran proyectos de Gobierno o negocios.Por ahora y pese a los miles de millones gastados durante años por la comunidad internacional para erradicar la amapola, Afganistán produce más de 80 por ciento del opio mundial.Cientos de miles de puestos de trabajo dependen de ese negocio en un país gangrenado por el desempleo tras 40 años de conflicto.Los talibanes parecen beneficiarse de una mejor acogida internacional que durante su anterior régimen, de 1996 a 2001. Rusia, China y Turquía saludaron sus primeras declaraciones públicas. Pero varios países donantes, con Estados Unidos a la cabeza, se mantienen vigilantes.Washington insiste en que espera que los talibanes respeten los derechos humanos, y en especial los de las mujeres.Canadá indicó que no piensa reconocerlos; mientras que Berlín anunció el lunes la suspensión de su ayuda al desarrollo de Afganistán que preveía el desembolso de 430 millones de euros este año.Para Charles Kupchan del CFR, los talibanes tienen "interés" en tener una buena imagen si quieren obtener ayuda económica. Sobre todo porque China, la segunda economía más grande del mundo, no reemplazaría financieramente a los países occidentales."Los chinos son muy mercantilistas. Tienden a interesarse por los países dotados de un buen entorno comercial, donde pueden construir sus nuevas Rutas de la Seda", dijo.Construir una buena reputación para recibir ayuda internacional es estratégico ya que los activos del Banco Central que el Gobierno afgano posee en Estados Unidos no serán puestos a disposición de los talibanes, advirtió el lunes un responsable de la Administración de Joe Biden.Los talibanes tienen acceso al 0.1 o 0.2 por ciento de las reservas monetarias totales de Afganistán, estimó el miércoles en una serie de tuits el presidente del Banco Central Afgano (DAB), Ajmal Ahmady, quien dejó el país.Las reservas internacionales afganas "nunca estuvieron en peligro", aseguró el funcionario.El volumen de reservas del banco central afgano alcanzaba aproximadamente 9 mil millones de dólares la semana pasada, la mayoría depositada en instituciones del exterior, incluyendo la Reserva Federal o el BIS (Bank for International Settlements, una suerte de banco para bancos centrales).Los afganos cuentan con las remesas de sus familiares en el exterior, que en 2020 totalizaron 789 millones de dólares, según el Banco Mundial.Western Union anunció la suspensión desde el lunes de las transferencias de dinero hacia Afganistán.