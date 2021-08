Temen que la 4T grave al patrimonio

Alfredo González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A menos de un mes de que la Secretaría de Hacienda dé a conocer el Paquete Económico para el 2022, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que ante la necesidad de recursos, el Gobierno proceda a una reforma fiscal que incluya propuestas para gravar al patrimonio y reducir exenciones al IVA.De acuerdo con un documento elaborado por el IMCP, con la participación de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, éstos son parte de los cambios que se contemplan."Con relación a la posibilidad de establecer un impuesto al patrimonio, también conocido como impuesto a 'las grandes fortunas', hay dos posibles escenarios", expone.El primero, detalla el documento, apunta a imponer una tasa general de 1 por ciento sobre el patrimonio neto de las personas cuando éste sea de 20 millones de pesos o más.Como segunda opción, anota, se contempla un esquema progresivo para gravar con un impuesto al patrimonio de las personas partiendo de una tasa de 1 por ciento para valores de entre 20 y 49.9 millones de pesos; de 1.5 po ciento para los de entre 50 y 69.9 millones, y de 2 por ciento a los de 70 millones o más.Aparte, analistas independientes al documento del IMCP advirtieron que en cualquiera de las supuestas alternativas de un nuevo impuesto en ese sentido, sería crucial qué es lo que se defina como parte de un patrimonio."Sería muy grave", alertó a EL NORTE uno de ellos, "que se incluyeran propiedades o activos que no fueran líquidos, pues de llegar a ser así cuando una persona no cuente con flujos de ingresos, ¿cómo podría pagar?".El documento del IMCP también vislumbra un impuesto global a las empresas multinacionales.Alfredo Esquivel Boeta, presidente del capítulo noreste del IMCP, dijo que hasta ahora no hay una propuesta formal de reforma fiscal, pero que el 2 de septiembre próximo habrá una reunión de la Comisión Fiscal Nacional, en la que se plantearían algunos puntos.Señaló que sería muy subjetivo pensar en un aumento a la tasa marginal máxima del ISR, que en México es de 35 por ciento, mientras que en países como Canadá, Israel o Japón las tasas alcanzan entre 50 y 60 por ciento.