en REFORMA

2 min 30 seg

DESDE QUE Octavio Romero Oropeza empezó a presumir un alza en la producción de Pemex, hubo quienes levantaron las cejas con extrañeza. Y es que la petrolera simple y sencillamente no tiene capacidad ni para cumplir sus propias metas. ¿Acaso estaba inflando las cifras? Caliente, caliente...



YA SE SUPO que hay truco (por no decir maña) en la forma en que Pemex mide su producción: lo hace a una temperatura más alta que el estándar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La petrolera lo mide a 20 grados Celsius y el ente regulador a 15.56. Esa diferencia le reporta a Pemex una ganancia ficticia de unos 16 mil barriles diarios. O sea que la Cuarta Transformación resultó ser la Falsa Percepción.









BASTANTE BIEN le fue a Rogelio Ramírez de la O al ser ratificado en San Lázaro. Al nuevo titular de Hacienda le llovieron elogios y reconocimientos de todos los partidos. Llamó la atención que los diputados de Movimiento Ciudadano fueron especialmente lisonjeros. Ni se nota que quieren más presupuesto para Jalisco y Nuevo León.









LA ESTRATEGIA que encabeza Hugo López-Gatell ha sido incapaz de siquiera hacer obligatorio el cubrebocas, por lo que las empresas privadas enfrentan el dilema de cómo regresar de manera segura a las actividades normales. A diferencia de lugares como Nueva York o París, difícilmente podrán exigir a sus empleados o clientes certificados de vacunación o, por lo menos, pruebas negativas de Covid-19.



EVIDENTEMENTE son realidades muy distintas las de aquellos países que tienen vacunas a manos llenas y la que vive México dependiendo del suministro extranjero. Pero con todo, allá hay una actitud mucho más decidida para frenar la pandemia. ¡Hasta pagan por vacunarse! Acá, en cambio, la Federación no pone reglas y el Presidente dice que vacunarse es voluntario.



¿QUÉ PASARÁ si un empleado no quiere vacunarse porque le duele, porque está seguro de que le van a inyectar un chip o porque cree que una estampita lo protege? Enfrentar esto no es un capricho, sino la necesidad de garantizar espacios seguros. Pero el gobierno no quiere entrarle. ¿Qué hará México ante ese riesgo a la salud colectiva que representan los antivacunas?









HOY ES Miércoles de Misterios sin resolver. Si Andrés Manuel López Obrador dice que la consulta popular del domingo fue un triunfo democrático, ¿por qué dice que el INE se puso del lado de la antidemocracia al organizarla? O una u otra, ¡pero no las dos!



SIGUIENTE misterio: si la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP, ¿por qué nadie impidió que se incrementara en 21 por ciento la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo? Nadie sabe, nadie supo.