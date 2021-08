Tendrá INE lineamientos de revocación el 27 de agosto

Érika Hernández

Hora de publicación: 15:16 hrs.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que no esperan la ley secundaria sobre revocación de mandato del Congreso de la Unión, por lo que el órgano electoral aprobará sus lineamientos el 27 de agosto.Para ese día, puntualizó el consejero, habrán pasado 616 días desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, y 436 días que venció el plazo obligatorio para que los legisladores emitieran la ley reglamentaria en la materia."Nosotros vamos en nuestra ruta de aprobar estos lineamientos, estamos muy atentos a lo que pase en el Senado de la República. ¿Esperaríamos al Congreso de la Unión? Llevamos más de 600 días de espera, debió haber emitido la ley reglamentaria a más tardar el 17 de junio del 2020."Incumplió (el Legislativo) el mandato constitucional que lo obligaba y hoy están trabajando a destiempo", informó.Córdova aseguró que el INE debe tener un documento listo para organizar dicho ejercicio en marzo de 2022, en caso de que los ciudadanos -más de 2 millones 800 mil- reúnan las firmas y lo soliciten al organismo electoral."En caso de que los ciudadanos decidan llevar a cabo un procedimiento porque le perdieron la confianza al Presidente de la República e inicien un procedimiento de revocación de mandato, que podría ocurrir el 1 de noviembre, debe haber claridad de todas las condiciones y requisitos. Tiene que haber certeza."Si después el Congreso de la Unión emitiera una ley que contradice claramente lo que dicen los lineamientos, tendríamos que ver cómo lo ajustamos, pero nos debemos antes que nada a la ciudadanía. Así que seguimos trabajando y cumpliendo en tiempo y forma", agregó.Ante la advertencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre impulsar una reforma electoral para destituir a todos los consejeros electorales, Córdova le respondió que si no le gustan las decisiones del INE, puede impugnarlas.Aseguró que son respetuosos de las posturas de actores políticos como las del Mandatario federal."Si alguien está inconforme con el trabajo y con las decisiones que tomamos en el INE ahí están las vías para impugnar ante el Tribunal, es lo que establece la Constitución."Percepciones, juicios políticos, respecto de lo que hace el INE, no tiene ningún interés en entrar en discusión, precisamente porque no somos parte de la discusión política, sino somos árbitros de la contienda política", consideró.Abundó que la toma de decisiones en la democracia no se hacen a partir de percepciones o visiones particulares.