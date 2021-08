TEPJF: remover ¿y claudicar?

La tarde del miércoles 4 de agosto de 2021, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron un paso al frente y echaron de la presidencia a un magistrado atrabiliario, prepotente e inmerso en acusaciones de corrupción, pero supuestamente protegido por el consejero jurídico de la Presidencia.



Aquella fue la culminación de una conducta colegiada autónoma que venía manifestándose en meses recientes y que se había traducido en sentencias desfavorables al partido en el poder y también a otras fuerzas políticas. Fue un periodo en el cual las consignas, frecuentemente transmitidas por el presidente depuesto, no fueron atendidas.



Pese a ser la defenestración una acción jurídicamente imperfecta (por falta de normatividad precisa), es plausible que los cinco magistrados removieran a José Luis Vargas Valdez de la presidencia del TEPJF y nombraran para sustituirlo a Reyes Rodríguez Mondragón. Quizá el principal sustento informal es que, si la mayoría de los magistrados llevó a Vargas a la presidencia, no es objetable que otra mayoría lo deponga. Más aun si la diferencia de sufragios resultó mayor a la que lo eligió (4-3 antes y 5-2 ahora). Vargas acusó "golpe de estado" y pretendió continuar en el cargo, pero su presidencia era insostenible desde meses atrás.



El gesto de autonomía y autogobierno de cinco magistrados duró poco, ni una semana. Después de la descalificación desde Palacio Nacional a Rodríguez Mondragón, luego de una extraña controversia presentada por Vargas ante la Corte y de una solicitud del ministro presidente Arturo Zaldívar, para que Vargas diera "un paso de costado", Rodríguez Mondragón renunció la tarde del lunes 9 de agosto y Vargas hizo lo propio por la noche. Y en la madrugada del martes 10, el magistrado Felipe Fuentes Barrera fue designado presidente por un periodo de 30 días, al término del cual podrá ser designado cualquiera de los magistrados.



Conviene detenerse en la descalificación a Rodríguez Mondragón. ¿Quién convenció al Presidente de exhibir en su taquillera conferencia de prensa un tuit falso atribuido a Rodríguez, que denostaba al mandatario y que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República? Es probable que quien lo haya convencido no le haya informado también que el apócrifo tuit formó parte, en octubre de 2020, de una abierta campaña contra Rodríguez, para minar su prestigio y enemistarlo con el gobierno y el partido en el poder, en vísperas de que fuese elegido el nuevo titular del Tribunal, que resultó ser Vargas.



Además, Rodríguez Mondragón fue ponente en el sonado caso del fideicomiso Por los demás, creado para apoyar a damnificados de los sismos de 2017 y por el cual el INE le sorrajó a Morena una sanción de más de 197 millones de pesos, aunque el Instituto no acreditó la ilegalidad del origen ni del destino de los fondos del fideicomiso. Por ello, en buena hora, el TEPJF aprobó el proyecto de Rodríguez que proponía revocar la sanción.



¿Significa esto que Rodríguez Mondragón es proclive a Morena? Por supuesto que no, también ha emitido proyectos y votos que favorecen a otros partidos y en lo pasado ha estado cerca de panistas prominentes que lo impulsaron a la Sala Superior (todos los magistrados, para serlo, necesitan apoyo de algún partido). Pero de ahí a considerar filopanista su desempeño, media una distancia larga. En todo caso, la mejor evaluación a juzgadores debe pasar por la revisión de sus votos y proyectos, no por filias y fobias reales o supuestas. Por sus sentencias los conoceréis.



He afirmado desde años atrás que el TEPJF es la zona más sombría del Poder Judicial. Y al dar marcha atrás en la designación de su presidente, el Tribunal perdió una oportunidad de oro de plantar su autonomía frente a las presiones externas. Una sola voz, femenina, se opuso a la declinación del presidente elegido el 4 de agosto.



Hoy por hoy, el Tribunal todavía tiene la oportunidad -quizá la última- de inscribir su conducta en un marco de gEnuina imparcialidad y ética rigurosa y de rechazar con firmeza cualquier intento de presión indebida sobre él, aunque tenga etiquetas marca Scherer, Monreal, Delgado o Cortés. De ahí que resulte de importancia mayúscula el nombre de quien será elegido presidente (a), cuando termine el interinato de Fuentes

Barrera. Ya se verá.





