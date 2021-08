Tiene Rommel claro siguiente objetivo: la política

02 min 30 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 17:24 hrs.

Rommel Pacheco dejó la fosa de clavados atrás y ya piensa en la política.El clavadista mexicano, que disputó sus cuartos Juegos Olímpicos, declaró a su llegada a México que por ahora prefiere enfocarse en su carrera fuera del deporte y no en convertirse en entrenador. El medallista mundial lloró junto con su entrenadora Ma Jin tras su último clavado en Tokio 2020 y a pesar de eso no espera volver pronto a las albercas."Me encantaría y voy a seguir apoyando a los clavados y al deporte pero ahorita desde otra trinchera, en septiembre empieza la Legislatura, hay mucho por hacer y me encantaría estar en la Comisión del Deporte."Fue una preparación complicada, si hace 10 meses me hubieran preguntado la verdad todo estaba en mi contra y no para estar en Juegos Olímpicos. Me retiro en el mejor escenario posible, siendo abanderado, en el sexto lugar de la Final, sé que hubieran querido esa medalla pero nos vamos con esa bonita experiencia", abundó sobre su retiro.Uno de los clavadistas más experimentados del equipo mexicano consideró que del grupo, los que aspiraban a medalla eran los sincronizados femeninos de plataforma con Ale Orozco y Gabriela Agúndez y el masculino de trampolín."Desde mi punto de vista eran las únicas dos posibilidades, si cayera otra iba a ser un extra. Tuvimos la mirada hacia arriba tratando de buscar un objetivo, pero como vieron, los chinos tienen una hegemonía", declaró.En tanto, su compañero en los sincronizados Osmar Olvera reconoció que a sus 17 años, la experiencia que tuvo en Tokio 2020 será fundamental para su desarrollo y posible éxito."Es importante, más en mi deporte ya que los jueces me conocen, hubo varios que me felicitaron, eso es algo bueno y me voy feliz de vivir así mis primeros Juegos Olímpicos", expuso.La pareja de clavadistas fue parte de la delegación mexicana que arribó este miércoles a la Ciudad de México tras su participación en la justa veraniega, contingente que incluyó a la gimnasta Alexa Moreno, al dúo de voleibol José Luis Rubio y Josué Gaxiola, además del atleta Diego del Real, quien lamentó no haber tenido una correcta preparación como consecuencia de la pandemia."Hay que estar allá, los primeros 3 lugares fueron europeos, me atrevo a decir a que los primeros ocho lo fueron, hay que estar allá."A muchos les cayó bien la pandemia, ellos tienen la ventaja de que para nosotros en México lo que sería un estado, para ellos son países y pueden viajar", concluyó.