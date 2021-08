Toca a trabajadores de GM Silao armar otro sindicato

Una vez que fue anulado el contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors (GM) de Silao, Guanajuato, el cual representaba el sindicato "Miguel Trujillo López de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), corresponde a los empleados organizarse para armar otro sindicato.La Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) calificó como histórico el resultado de la consulta en la planta, pero advirtió que ahora no existe una representación colectiva.En conferencia de prensa, voceros de dicha Federación comentaron que el resultado de la consulta estuvo dividido, ya que 55 por ciento de los 5 mil 876 trabajadores que emitieron su voto lo hicieron por el no; sin embargo, queda otro 45 por ciento que quería que se mantuviera en vigor el contrato colectivo del sindicato que preside Tereso Medina."En este momento, el contrato colectivo que existía quedó anulado y sólo existe una relación empresa-trabajadores, no hay una relación colectiva en General Motors", dijo José Alberto Espinosa, secretario de medición del trabajo de la FESIIAAN."Ahora hay que trabajar para que exista esa relación colectiva y el primer paso va a ser exigir la firma del contrato colectivo con el sindicato que se forme y llevar a una votación si los trabajadores están de acuerdo en tener un nuevo contrato colectivo con otro sindicato".Explicó que cualquier sindicato que quiera obtener la titularidad de un contrato colectivo tiene que demostrar que cuenta con el 30 por ciento de apoyo de los trabajadores.Incluso el mismo sindicato "Miguel Trujillo López" puede intentar recuperar la titularidad del contrato.Espinosa comentó que lo que sucedió en la planta de Silao sentará un precedente para otras legitimaciones de contratos colectivos en el País, sobre todo en la industria automotriz."Los compañeros que quieran sacudirse el cacicazgo de la CTM, que se acerquen a nosotros, es una oportunidad única que puede cambiar la historia de la clase trabajadora", expresó Espinosa.Por su parte, Israel Cervantes, vocero de Generando Movimiento, que representa a un grupo de los trabajadores de la planta, señaló que serán los mismos empleados quienes elegirán de forma independiente la planilla que los representará.A su vez, Héctor de la Cueva, coordinador de Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) opinó que, con la experiencia de la planta de Silao, la Secretaría del Trabajo (STPS) deberá plantearse la modificación del protocolo para legitimar contratos colectivos de trabajo y también para la elección de líderes sindicales.GM Silao continuará sus operaciones bajo las condiciones del contrato colectivo actual mientras que uno nuevo es negociado y aprobado por mayoría de votos, informó General Motors México."General Motors reitera que respeta el resultado de este proceso y que los beneficios y prestaciones de los trabajadores se mantendrán vigentes", indicó."GM continuará al pendiente de la resolución definitiva que emita la STPS, para lo cual cuenta con un plazo de 20 días hábiles, y de igual forma seguirá colaborando con las autoridades competentes en las siguientes etapas del proceso", añadió en una postura oficial respecto del resultado de la legitimación del contrato colectivo en GM Silao.La armadora reconoció que el proceso de legitimación del contrato colectivo se realizó con una alta participación y sin incidentes reportados por la Secretaría del Trabajo."Para GM es muy importante que sus trabajadores hayan podido ejercer sus derechos de manera personal, libre, secreta y directa. Asimismo, GM agradece la colaboración de los Gobiernos de México y Estados Unidos, así como la asistencia de los observadores y autoridades que supervisaron el ejercicio", comentó en su comunicado.