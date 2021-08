Todo se debe a la crisis por la pandemia.- AIT

Azucena Vásquez

Azucena Vásquez

Debido a la pandemia, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se quedó sin vuelos comerciales, lo que provocó el cierre de locales, pero la administración apuesta a que este año se reactiven operaciones."Todo (fue por la) crisis por la pandemia, si no hubiéramos tenido esta pandemia seguiríamos operando favorablemente como lo veníamos haciendo", afirmó Luis Federico Bertrand, director general del aeropuerto.VivaAerobus suspendió sus vuelos en el AIT y actualmente TAR Aerolíneas sólo tiene vuelos chárter, comentó.Sin embargo, se prevé que ambas aerolíneas vuelvan a ofrecer vuelos en diciembre próximo, además hay negociaciones con Volaris para su regreso, aseguró Bertrand.De igual manera, la aerolínea regional VLU arrancará operaciones en octubre con 12 destinos nacionales, enfatizó.Esta es una empresa mexiquense y ha prometido operar sólo en el AIT, añadió, y no les interesa irse a futuro al AICM o al aeropuerto de Santa Lucía.Bertrand descartó que la administración del AIT tema que las aerolíneas prefieran volar desde y hacia Santa Lucía.Confió en que también lo harán en Toluca."Entre todos nos tenemos que apoyar... así lo platiqué con los directivos de estas empresas, ellos ya tienen vuelos programados para Santa Lucía, pero nosotros también debemos de buscar cuál es la mejor opción para Toluca".El aeropuerto tiene afectaciones en sus ingresos, por lo que la administración decidió despedir 25 colaboradores y suspender servicios no indispensables como uso de aerocares para traslados de pasajeros a los aviones, admitió."Al no tener vuelos comerciales ni pasajeros, lógicamente restaurantes, negocios que se tenían aquí, bancos, pues se retiraron. Ahora que tengamos flujo de pasajeros nuevamente, vamos a tener otra vez negocios", dijo.Actualmente, sólo dan servicio dos negocios de comida rápida, la tienda del Deportivo Toluca y taxis, confirmó.