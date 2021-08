Tres claves para el regreso a clases

Jóvenes que asistirán a aulas no deben descuidar las medidas sanitarias, así como es vital hablar con ellos sobre cómo se sienten. Foto: Archivo

Como padre, prepárate para el retorno a las aulas con los tips de especialistasLas psicoterapeutas Blanca Venegas y Mónica Bleiberg coinciden en que es momento de fortalecer el diálogo en familia, previo a un posible retorno a las aulas.Por ello, aconsejan, observa y trabaja con su capacidad de adaptación; hazlos sentir escuchados en sus miedos e inquietudes y háblales de que, sin importar lo que ocurra, estarás ahí para apoyarlos.Una clave en el proceso es fomentar las actividades de independencia, así como darles espacio y privacidad.Marco Antonio Pérez, CMO de Office Depot México, enfatiza lo vital de acondicionar un espacio en casa con un escritorio o mesa libres y limpios, una silla cómoda y un ambiente bien iluminado, de lo contrario, se podrían generar lesiones lumbares u oculares.Para él, resulta también importante destinar recursos en el ámbito de papelería."Anteriormente, la famosa lista escolar se veía como esta gran bolsa de artículos que, en su momento, no se sabía para qué se usaban; hoy, los padres saben que tienen que estar armados", dice.Un factor que ha sido clave es la conectividad, asegura Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit. Para él, lo más importante es contar con buen ancho de banda y el equipo acorde a cada segmento educativo."Para niños de preescolar y primaria lo más recomendable es la tableta, están resultando ser muy eficientes en duración de batería, resolución de pantalla y capacidad de recepción y guarda de información".Mientras que en niveles avanzados, al requerir procesos más complejos, una computadora es la mejor opción.Si quieres más información, no te pierdas mañana el programa "Profesionales en aprendizaje híbrido". Estrena el viernes 20 de agosto, a las 11:00 horas, en www.reforma.com y también estará disponible en YouTube/reforma.com.