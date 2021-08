Tres cuartos de torneo

Carlos 'Warrior' Guerrero

REFORMA

3 min

El torneo ya es lo suficientemente adolescente como para no saber y entender el comportamiento de cada equipo. A estas alturas se puede vislumbrar el destino de los 18 conjuntos que están a nada de cumplir el primer tercio del campeonato.



No hay necesidad de darles orientación vocacional como lo haría algún profesor con sus alumnos para darles rumbo y claridad.



América me ha gustado. Se mantiene firme y ganador aún en la etapa de transición (estructura, proyección y administración de recursos) que vive desde hace varios meses desde la pandemia, post-pandemia y nuevamente pandemia. Ya no es el América de los poderosos fichajes ni de las grandes inversiones. Es un América más inteligente y calculador al que le atraen primero los hombres y luego los nombres.



Observen simplemente quiénes conforman su once. Qué tipo de jugadores tiene Solari. Muchos de ellos, futbolistas que quizá en otros tiempos no tendrían ningún tipo de cabida por cuestiones que no tendrían nada que ver con la calidad.



Cuántas dudas no generaron los Luis Fuentes, Jordan Silva, Mauro Lainez y hasta Henry Martín en su momento. y vean ahora la consolidación que la mayoría ha logrado.



Y eso mismo puede suceder con Osuna. ¿Quién hubiera imaginado un fichaje así?



Ahora América contrata no por agradar a las masas ni por mantener una etiqueta de intocable y todopoderoso (eso ya es de otros). América contrata por convicción y necesidades específicas. Ahí está Salvador Reyes. Fichaje puntual y preciso. O el caso de Fernando Madrigal que, al tiempo, estoy seguro rendirá frutos.



Desde ahora coloco al América como firme candidato al título. Alrededor de todos los mencionados, hay una sólida base de futbolistas con grandes condiciones y madurez suficiente como Ochoa, Valdez, Aquino, Layún y el propio Córdova, que es de lo mejor que hay en México.



Tigres dudo sea tan consistente o regular como para mantener una misma línea. Esta nueva etapa le llevará tiempo. Pero cuidado, tiene plantel de sobra para dar un vuelco positivo en cualquier momento. Rayados deberá trabajar con la presión que hay sobre él. Es momento de que rindan buenas cuentas.



Toluca y León se meten como otro par de serios contendientes. Toluca tiene un plantel sumamente maduro. Está en su punto. No lo descarten. Experiencia y pegada. Presencia y un estilo definido.



Y qué decir de León que comienza a encontrar la ruta de la victoria. Es una nueva etapa la que vive y no es el amplio favorito pero nadie puede perderlo de vista. La Fiera en cualquier momento roba la punta. Nada nuevo en un equipo que lleva años con buen futbol y resultados.



Del Guadalajara y Pumas hablamos en otra ocasión. Es tan grave la situación que atraviesan que no podemos incluirnos en una conversación donde se habla de los mejores hasta el momento. Sería una falta de respeto para los que están arriba.







