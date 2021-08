Tropa vallenata

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

en REFORMA

3 min 30 seg

Absorto, el Presidente escuchó el pasado viernes 13 Los Caminos de la Vida, en versión del grupo regiomontano "La Tropa Vallenata", grabada en 1995 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.



Llevaba ya una hora de su conferencia mañanera. Apelaba a confrontar adversidades pues "los caminos de la vida no son como imaginaba", dijo en repetición de la estrofa del vallenato compuesto en 1992 por el acordeonista de Valledupar, Colombia, Omar Geles. "La Tropa Vallenata" lo popularizó en México. AMLO pidió transmitir la canción que procede de la vida real de Geles quien de niño vivió en la pobreza tras el abandono de su padre (Roberto, muerto por Covid en mayo pasado) y la carga que llevó su madre, Hilda Suárez, para la manutención de él y sus cuatro hermanos. El vallenato, interpretado por "Los Diablitos", dueto que el autor hacía con Miguel Morales, es una oda a la abnegación materna (Viejita linda tienes que entenderme/ No te preocupes todo va a cambiar/Yo sufro mucho madrecita al verte/Necesitada y no te puedo dar).



Quizás en la complacencia musical de la conferencia mañanera el Presidente daba cuenta de sus tribulaciones por el rumbo del gobierno (Los caminos de la vida/No son como yo pensaba/Como los imaginaba/No son como yo creía /Son muy difícil de andarlos/Difícil de caminarlos/Y no encuentro la salida).



El andar difícil ha ido en paso redoblado con un Ejército protagonista.



El mismo viernes del vallenato, el Presidente encabezó una ceremonia inusual. El General Eufemio Alberto Ibarra tomó un nuevo cargo, el de Comandante del Ejército, en el marco de una reestructuración sexenal de las fuerzas armadas. La nueva Comandancia del Ejército quedó por encima de los subsecretarios de la Defensa. Regularmente la anticipación del sucesor de un Secretario de la Defensa ocurría el 16 de septiembre del último año de gobierno. Quien encabezara la parada, regularmente un subsecretario, era a la postre designado titular de la Defensa.



Ahora el General Ibarra ha quedado como el número dos del Ejército mexicano y el comandante de la continuidad. El General destapado, a tres años de la sucesión. Pero junto con ese inusual encumbramiento, Luis Cresencio Sandoval, jefe del Ejército, admitió que la ceremonia era realizada en recuerdo de los Tratados de Teoloyucan, firmados un 13 de agosto de 1914, y que dieron paso a la disolución del Ejército federalista, la entrada pacífica de Álvaro Obregón a la Ciudad de México y la creación de una fuerza armada unificada.



Los Tratados de Teoloyucan simbolizan el pacto fundacional del Ejército revolucionario.



El General José Refugio Ve-lasco, jefe del Ejército federalista, un militar de brega, combatiente en la segunda intervención francesa, clave para frenar a Victoriano Huerta, derrotado por Villa en Torreón y Ministro de Guerra que entregó las armas en 1914, definió aquella capitulación: "Nadie podrá decir jamás que el Ejército fue obstáculo para que la paz se restableciera, ni tampoco que sacrificó a la sociedad para salvar sus intereses propios, sino que por el contrario y por primera vez en la historia de la nación mexicana, el Ejército sacrificó sus propios intereses por salvar los de la sociedad y fue licenciado para lograr la paz nacional", según escribió el 9 de junio de 1915. ("Un soldado". Memorias. Miguel S. Ramos).



Era una declaración de fe, institucional. La disolución del Ejército federalista para el surgimiento de otro, pilar de un nuevo régimen.



¿Qué supone entonces la coincidencia 107 años después?



En palabras del Presidente, el Ejército ha sido "el apoyo más importante que ha recibido el Gobierno". Ni Morena.



Tras encumbrar a Ibarra, el General Sandoval prometió: "Señor presidente, seguiremos acompañando su proyecto de nación para que México siga en la ruta de la transformación".



¿Asistimos a otro pacto fundacional castrense? ¿Un nuevo Ejército para un nuevo régimen? ¿O solo a un ajuste burocrático para frenar ansias en la milicia?



Por lo pronto, la tropa marcha al ritmo de la 4T. Incluso si ponen vallenato. La tropa vallenata.





robertozamarripa2017@gmail.com







ROBERTO ZAMARRIPA DE LA PEÑA.- Periodista. Egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha sido reportero y editor. Cronista. Especializado en temas políticos. Es autor del libro "Sonora 91, Historia de políticos y policías". Crónicas suyas están incluidas en la antología "El Fin de la nostalgia" y "Enviados Especiales".