UdeG rechaza recorte presupuestal; acusa sanción

Hora de publicación: 14:32 hrs.

Tras el anuncio del recorte de 140 millones a su presupuesto universitario aprobado para 2021, la Universidad de Guadalajara (UdeG) expresó su rechazo a la medida.De acuerdo con un comunicado de la institución educativa, la decisión de transferir la cantidad referida del presupuesto 2021 ya asignado hacia la construcción del Hospital Civil de Oriente es una represalia ante la decisión de demorar el regreso a clases presenciales por la pandemia del Covid-19."Quienes integramos el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara manifestamos nuestro rotundo rechazo a la intención del Gobernador, ante una supuesta petición de algunos abogados, de cercenar 140 millones de pesos del presupuesto 2021 ya asignado a la Universidad de Guadalajara, para destinarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente", se lee en el documento difundido en sus redes sociales."Vemos en ello una clara represalia del ejecutivo, ante la decisión responsable de nuestra casa de estudios de posponer el regreso a clases presenciales debido a la situación crítica del incremento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por Covid-19 durante los últimos días en nuestro estado, incluso a niveles más preocupantes que en los momentos más críticos de enero pasado".La UdeG explicó que los 140 millones estaban contemplados para continuar la edificación del Museo de Ciencia Ambientales, obra con el 80 por ciento de avance prevista para convertirse en un instituto sobre sustentabilidad urbana, centro de desarrollo comunitario y educativo para estudiantes del nivel medio superior."Es falso que se trate de un recurso subejercido. Estos recursos están programados desde el inicio del año pasado y están licitados en su totalidad", enfatizó la casa de estudios.En el documento, la institución educativa precisó que no está en contra de la necesidad de levantar la unidad hospitalaria y que ha estado tanto al servicio de la sociedad jaliscience como del gobierno para atender las necesidades surgidas a raíz de la pandemia del Covid-19.Ejemplo de lo anterior, indicó, se halla en la reconversión de laboratorios para la realización masiva de pruebas, atención médica, reconversión hospitalaria y centros de vacunación gratuitos para la población."Lo seguiremos haciendo, aún cuando en contraparte nuestra universidad esté recibiendo agresiones y represalias", acotó.En días pasados, la UdeG había anunciado su decisión de posponer el regreso a clases presenciales ante el repunte de casos de Covid-19 en el sector juvenil del estado."Reiteramos que la decisión de posponer el regreso a clases presenciales obedece a evidencia científica proporcionada por especialistas, que entre otras cosas, demuestra que en estos momentos el 36.8 por ciento de los casos totales de Covid-19 son jóvenes, y que el 95 por ciento de nuestros estudiantes se encuentran en riesgo", aseveró la institución en el comunicado."Nuestra universidad no merece ser castigada, como represalia por salvaguardar la vida y la salud de su comunidad universitaria. No vamos a permitir esta agresión que violenta la autonomía y el presupuesto de nuestra casa de estudios".