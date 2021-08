UNAM e IPN destacan en ranking universitario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) son consideradas las dos mejores universidades de México, de acuerdo con la edición 2021 del Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2021.Publicada por la consultora ShanghaiRanking, dicha clasificación sitúa a la UNAM en el primer lugar nacional y del rango 201-300 a nivel global.En tanto, el IPN es ubicado en el segundo puesto de México y en la categoría 501-600 del mundo.De acuerdo con el sitio web del listado, más de 2 mil universidades son evaluadas anualmente y sólo las mejores mil son publicadas.La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, permanece a la cabeza del ranking por decimonoveno año consecutivo.El segundo sitio es ocupado por la Universidad Stanford, también en EU, mientras que el tercero es para la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.Les siguen en orden descendiente el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), la Universidad de California Berkeley y la Universidad Princeton, las tres en EU; la Universidad de Oxford, en RU; la Universidad Columbia, el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Chicago, todas éstas en territorio estadounidense.Las instituciones educativas fueron evaluadas con base en los siguientes indicadores: egresados y colaboradores ganadores de premios Nobel y medallas, investigadores altamente citados, estudios publicados en la revista "Nature and Science", rendimiento académico per cápita y artículos indexados en las bases Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index.El ranking completo puede consultarse en su sitio web oficial